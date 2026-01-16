El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viene de ganarle a Millonarios de Colombia el pasado domingo.

River enfrenta a Peñarol, en busca de un nuevo triunfo en la pretemporada: la formación

River se enfrentará este sábado con Peñarol de Uruguay, en un encuentro amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata , en busca de un nuevo triunfo en esta pretemporada.

El encuentro está programado para las 22 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel , que tiene capacidad para 28 mil espectadores y que se encuentra en Maldonado, Uruguay . El cruce se podrá ver a través de Disney+.

Este será el segundo amistoso de River la la pretemporada, ya que el domingo pasado le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia gracias al gol de penal del lateral derecho Gonzalo Montiel a los 24 minutos del complemento.

Peñarol, por su parte, viene de empatar sin goles ante Central Español , mientras que hace solo tres días perdió 2-1 con Independiente, en un encuentro que se jugó a puertas cerradas.

La principal novedad para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo , es el posible debut del mediocampista Aníbal Moreno , quien llegó en el último mercado de pases proveniente del Palmeiras de Brasil.

En el arco estaría Santiago Beltrán, tal como ocurrió frente a Millonarios, mientras que la defensa estaría conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña, otra de las nuevas incorporaciones.

En la mitad de la cancha, junto a Moreno, estará el colombiano Kevin Castaño, mientras que Giuliano Galoppo y Santiago Lencina pelean por una posición en el 11 inicial.

Finalmente, en la delantera estarán Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

River tendrá un 2026 en el que buscará dejar atrás el desastroso final que tuvo la temporada pasada, donde no solo quedó eliminado muy temprano del Torneo Clausura, sino que también acumuló una seguidilla de partidos sin ganar que le impidió clasificar a la Copa Libertadores, competición que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015.

Este será el último partido de River antes de su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, que será el próximo sábado 24 de enero ante Barracas Central.