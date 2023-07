Oro y Bitcoin, cerca de máximos anuales: ¿cuál es el mejor refugio para el mercado?

El precio del oro tuvo su mayor avance semanal desde abril , después de que hubo señales de desaceleración de la inflación y la posible moderación de las tasas de interés por parte de la FED. A su vez, el Bitcoin , toca máximos en el año, disparado entre otras cosas, por la pulseada legal que Ripple le ganó a la SEC en su defesa de que las criptomonedas no son "activos de valor" . Ante esto algunos se preguntarán: ¿conviene invertir en oro? ¿el Bitcoin es un activo de refugio?

Para el director de Research for Traders, Gustavo Neffa, el Bitcoin "no es un activo refugio": "Es una apuesta a la caída del dólar y/o la restricción de la oferta que tiene poder como para imponerse como una divisa el día de mañana, pero no es un activo ni menos refugio libre de riesgo, como suele hacerse como una comparación".