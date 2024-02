Plazo fijo, dólar blue o inflación: cuál ganó carrera en febrero y que se espera para marzo

El dólar blue se encamina a cerrar febrero con una pérdida del 12% (que en términos reales es mucho más), mientras que la tasa del plazo fijo tradicional , por su parte, continúa en el 110% de TNA. Es así que durante el segundo mes del año los ahorristas no tuvieron casi respiro: la carrera la ganó por goleada la inflación.

Por último repasaremos qué tasa paga el plazo fijo tradicional. Desde que asumió Javier Milei, se redujo la tasa de interés de 113% a 110% para depósitos a plazo fijo tradicionales, lo que implica que, para un depósito a 30 días, el rendimiento es del 9,1%. Hay que resaltar que esa tasa de interés es negativa en términos reales.

Plazo fijo, dólar e inflación: qué esperar en marzo

"Si vos escuchás los motivos por los cuales teóricamente el dólar se cayó en febrero fueron: desde que no hay plata, hasta que los exportadores van al contado con líqui y eso te baja el precio del tipo de cambio paralelo. En marzo, estas características no cambian, al contrario, o sea, va a haber menos plata porque no hay una recomposición de ingresos y las exportaciones tendrían que empezar a ser cada vez mayores", le dijo a Ámbito, el analista financiero Christian Buteler.

Sin embargo, consideró, que no cree que esta brecha se pueda mantener y que cree que el dólar debería rebotar. "La verdad que el dólar blue y la inflación que deberían ir más o menos parejos", amplió Buteler. Para este experto, la inflación debería de ganarle al dólar pero solo en un contexto de estabilización pero resaltó no, con la ampliación de la brecha como sucedió en febrero. Por último, en cuanto a la posible "estabilidad" de los tipos de cambios paralelos dijo que dependerá mucho del número de inflación de febrero.