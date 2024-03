Plazo fijo, dólar y carry trade: las claves de la desregulación de las tasas de interés del BCRA

inversiones-plazo-fijo-mercados-pesos Depositphotos

Por último, este martes también se eliminará la tasa mínima de plazo fijo.

Esto es para promover una "mayor competencia en el sector bancario y beneficiando a los consumidores con mejores condiciones de ahorro e inversión".

Desregulación de las tasas de interés: la explicación del BCRA

"Estas iniciativas del Banco Central reflejan un enfoque proactivo para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la economía argentina, abordando tanto la necesidad de estabilidad como de crecimiento", aseguraron desde la máxima entidad financiera del país.

A su vez, agregaron: "A través de la normalización del sistema de pagos doméstico y externo, junto con una perspectiva positiva sobre la inflación subyacente y una gestión prudente de la política monetaria, el BCRA se compromete a fortalecer los fundamentos económicos del país y a fomentar un ambiente propicio para el desarrollo sostenible".

"La implementación de estas medidas es un testimonio del compromiso del Banco Central con la estabilización económica y la recuperación post-pandemia, sentando las bases para un futuro económico prometedor en Argentina", concluyó.

Cambios en las tasas de interés: qué dicen los analistas

Desde la consultora PPI, opinaron sobre la medida: "En la rueda de hoy veremos si esta reducción de tasas, que golpea los beneficios del carry trade, tiene su efecto en el tipo de cambio. Como el cepo cambiario no se ha modificado y en pocos días comenzará a pesar el ingreso de divisas por la cosecha, las variaciones del dólar podrían moderarse".

"En este sentido, podemos reiterar la propiedad que ha mostrado el Merval de cobertura, aunque imperfecta, del tipo de cambio. En el caso de que aumente la volatilidad del FX, podemos esperar que la bolsa local también refleje este aumento de la volatilidad y, a los ojos de los inversores, pese más la función de cobertura, especialmente en un contexto en el que no existen otros drivers claros para la renta variable", agregaron.

Pablo Ferrari consideró que "debe enfatizarse que las tasas de interés nominales por debajo de la inflación implican tasas reales negativas, uno de los instrumentos de licuación de pesos concebidos por la política económica". "En síntesis, el Gobierno reduce las tasas porque tiende reducirse la inflación, producto de un gigantesco freno de la economía", aseguró.

Para el economista Jorge Carrera, exdirector del BCRA, sostuvo que "para disminuir la emisión por pasivos remunerados se insiste en mantener una tasa real extremadamente negativa en los pases del Banco Central con los bancos y eso se transmite a los plazos fijos y otros instrumentos en pesos remunerados y además se elimina el piso para la tasa a los ahorristas".

finanzas-inversiones-mercados-acciones-plazo-fijo Depositphotos

"La intención no parece recuperar la demanda de dinero, si no avanzar en minimizar la cantidad real de pesos y el agregado M3. Haciéndolo en esta forma se destruye el instrumento de ahorro en pesos más consolidado del sistema financiero argentino que es el Plazo Fijo. Eliminar la tasa mínima para personas humanas es una maldad innecesaria con un sector de la clase media media y los jubilados que son los tradicionales depositantes no sofisticados. Es empujarlos por la fuerza a que se dolaricen", dijo en la red social X.

Y opinó: "Se podía sacar la tasa mínima para personas jurídicas y dejarla sólo para personas humanas con un monto limitado de pesos (20 o 30) millones. Son los depositantes menos sofisticados y los que tienen menor capacidad para "negociar" tasa con los bancos. La eutanasia del plazo fijo también abre interrogantes sobre el destino del sistema financiero que cada vez aparece más y más sobredimensionado. Esperemos alguien este pensando en esa transición. Es muy delicado dar pasos en falso en ese territorio sobre todo cuando la "reforma" del sistema coincide con una recesión pocas veces vista que reduce la demanda de préstamos y deteriorará la cobrabilidad de los ya existentes. Finalmente, como anticipábamos en diciembre el mensaje parece ser el de preparar el camino a una dolarización o competencia de monedas donde la condición inicial es minimizar la cantidad real de pesos. No estabilizar la demanda de dinero".

Camilo Tiscornia afirmó que la medida "parece bastante lógica porque el Gobierno espera un buen ingreso de divisas y no quieren que siga bajando el dólar". "No podés seguir con el tipo de cambio con esta dinámica del 2% por mes por más que la inflación esté bajando", agregó.