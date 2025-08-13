Plazo fijo: los bancos volvieron a incrementar las tasas y ya pagan hasta 44% anual







La Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones online a 30 días entre los bancos oscilan entre el 39% y el 40%.

Las tasas de los bancos para los plazos fijos oscilan entre el 40% y el 44%. Depositphotos

Las tasas de los plazos fijos siguen en alza ante la menor liquidez y algunos bancos ya pagan hasta un 44% anual a 30 días. Esto sucede en un contexto de apretón monetario y en línea con la suba de tasas de cauciones y Lecaps.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo al comparador de tasas de la entidad monetaria en base a los bancos con mayor volumen de depósitos, la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones online a 30 días entre los bancos oscilan entre el 44% y el 40%.

En estos momentos, la caución a un día promedia el 62,5% TNA, mientras que las Lecaps operan con fuertes volúmenes en los vencimientos más cortos que van desde agosto hasta septiembre.

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este miércoles 13 de agosto de 2025 Banco Nación: 44%

Banco Galicia: 43%

Banco Credicoop: 42%

Banco Macro: 38% (preferencial y selecta por canales digitales hasta $5 millones, 43%)

ICBC: 42,85%

Banco Bica: 42%

cmf: 44%

BanCo: 41%

Banco Sol: 40%

Banco Mariva: 44%

Banco Meridian: 43,5%

Banco Voii: 44%

Credito Regional: 44%

Reba: 43%