Las tasas de los plazos fijos siguen en alza ante la menor liquidez y algunos bancos ya pagan hasta un 44% anual a 30 días. Esto sucede en un contexto de apretón monetario y en línea con la suba de tasas de cauciones y Lecaps.
13 de agosto 2025 - 16:41
Plazo fijo: los bancos volvieron a incrementar las tasas y ya pagan hasta 44% anual
La Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones online a 30 días entre los bancos oscilan entre el 39% y el 40%.
-
Las tasas de plazos fijos siguen en alza y algunos bancos ya pagan hasta 39% tras la suba de encajes del BCRA
-
Plazos fijos crecen por sexto mes consecutivo y el rendimiento vuelve a ganarle a la inflación
De acuerdo al comparador de tasas de la entidad monetaria en base a los bancos con mayor volumen de depósitos, la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones online a 30 días entre los bancos oscilan entre el 44% y el 40%.
En estos momentos, la caución a un día promedia el 62,5% TNA, mientras que las Lecaps operan con fuertes volúmenes en los vencimientos más cortos que van desde agosto hasta septiembre.
Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este miércoles 13 de agosto de 2025
- Banco Nación: 44%
- Banco Galicia: 43%
- Banco Credicoop: 42%
- Banco Macro: 38% (preferencial y selecta por canales digitales hasta $5 millones, 43%)
- ICBC: 42,85%
- Banco Bica: 42%
- cmf: 44%
- BanCo: 41%
- Banco Sol: 40%
- Banco Mariva: 44%
- Banco Meridian: 43,5%
- Banco Voii: 44%
- Credito Regional: 44%
- Reba: 43%
- Temas
- Plazo fijo
- BCRA
- Bancos
Dejá tu comentario