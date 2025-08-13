SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de agosto 2025 - 16:41

Plazo fijo: los bancos volvieron a incrementar las tasas y ya pagan hasta 44% anual

La Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones online a 30 días entre los bancos oscilan entre el 39% y el 40%.

Las tasas de los plazos fijos siguen en alza ante la menor liquidez y algunos bancos ya pagan hasta un 44% anual a 30 días. Esto sucede en un contexto de apretón monetario y en línea con la suba de tasas de cauciones y Lecaps.

De acuerdo al comparador de tasas de la entidad monetaria en base a los bancos con mayor volumen de depósitos, la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones online a 30 días entre los bancos oscilan entre el 44% y el 40%.

En estos momentos, la caución a un día promedia el 62,5% TNA, mientras que las Lecaps operan con fuertes volúmenes en los vencimientos más cortos que van desde agosto hasta septiembre.

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este miércoles 13 de agosto de 2025

  • Banco Nación: 44%
  • Banco Galicia: 43%
  • Banco Credicoop: 42%
  • Banco Macro: 38% (preferencial y selecta por canales digitales hasta $5 millones, 43%)
  • ICBC: 42,85%
  • Banco Bica: 42%
  • cmf: 44%
  • BanCo: 41%
  • Banco Sol: 40%
  • Banco Mariva: 44%
  • Banco Meridian: 43,5%
  • Banco Voii: 44%
  • Credito Regional: 44%
  • Reba: 43%

