Rebote en las criptomonedas: Bitcoin cerca de los u$s43.000 y un token despega hasta 9%

La catalizadora de estas subas no ha sido otra que la Reserva Federal (Fed). El banco central estadounidense mantuvo las tasas de interés oficiales en su rango actual, entre el 5,25% y el 5,5%, pero realizó un giro 'dovish' que sorprendió al mercado al anunciar que prevé tres recortes de tasas en el próximo 2024.

El optimismo fue acentuado por la rueda de prensa posterior del presidente Jerome Powell, quien se negó a cantar victoria antes de tiempo y a dar fechas sobre cuándo se ejecutará el posible pivote. "Creemos que hemos hecho lo suficiente, aunque no estamos fuertemente convencidos, y no queremos descartar la posibilidad de nuevas subidas, aunque ya no es el caso base", destacó el líder de la Fed.