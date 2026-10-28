Una fábrica de autos china podría ser un salvavidas para España, pero también una amenaza

La automotriz china SAIC Motor proyecta instalar una planta en Ferrol, en el norte de España, con la promesa de crear más de 1.000 empleos. El proyecto genera expectativas de recuperación económica en una ciudad golpeada por la decadencia industrial, pero también despierta temores por la dependencia tecnológica, la competencia comercial y los posibles riesgos para la seguridad nacional.

Ferrol, una ciudad portuaria de Galicia históricamente vinculada a la defensa naval española, apuesta a una fábrica de autos eléctricos china para recuperar empleos y reactivar su economía, en medio del debate europeo sobre los costos y beneficios de estrechar los vínculos con Pekín.

Los residentes dicen que una propuesta de fábrica de autos chinos en el norte de España creará nuevos empleos. Otros dicen que es un riesgo a largo plazo, lo que destila un debate sobre los costos y beneficios de los lazos con China.

La ciudad portuaria de Ferrol ha sido por mucho tiempo sinónimo de la defensa nacional española.

Después de que la Armada española construyera su arsenal y astilleros en el puerto casi inexpugnable de Ferrol en el siglo XVIII, la ciudad tuvo un auge. Los ingenieros navales construyeron calles elegantes bordeadas de balcones de vidrio que se convirtieron en la envidia del noroeste de España y, más de un siglo después, nació allí el futuro dictador de España, Francisco Franco, hijo de un oficial naval.

Ahora la ciudad, deteriorada desde hace mucho tiempo por la decadencia industrial, el desempleo y la disminución de la población, se está haciendo conocida por su cálida bienvenida a la industria china en España y Europa occidental.

En junio, SAIC Motor, uno de los fabricantes de vehículos electrónicos más grandes de China, eligió un puerto tranquilo a las afueras de Ferrol como el sitio para una planta importante. El proyecto, que se espera que proporcione más de 1.000 empleos, ha provocado una celebración generalizada en todo Ferrol.

Eso refleja un consenso nacional más amplio —incluso en medio de una campaña electoral polarizada en la que los políticos están discutiendo sobre otros temas— sobre la necesidad de la inversión china.

Se espera que el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez apruebe el acuerdo antes de las elecciones del 29 de noviembre. Si no lo hace, se espera que lo haga un nuevo gobierno conservador. De cualquier manera, Ferrol se convertirá en la ciudad española más reciente en apostar su futuro económico a albergar empresas chinas compatibles con el énfasis del país en la tecnología verde. Los fabricantes chinos de baterías, los productores de paneles solares y otras empresas de energía renovable están surgiendo en toda España, donde las inversiones chinas en vehículos eléctricos han crecido más rápido durante el último año que en cualquier otro lugar de Europa.

La planta propuesta en Ferrol encarna la disyuntiva entre la oportunidad económica a corto plazo y el riesgo a largo plazo que estas inversiones chinas presentan para Europa.

Este verano, los medios de comunicación españoles informaron que a los servicios de seguridad de España les preocupaba que China pudiera usar la planta para acciones de espionaje. La ministra de Defensa declinó hacer comentarios sobre los informes y el gobierno regional los desestimó rápidamente como inexactos.

Lo que ha persistido son preguntas profundas sobre si una mayor presencia china, en particular en uno de los centros militares de España, eventualmente hará que España dependa demasiado de las cadenas de suministro, los materiales y la tecnología de China, y hará que las firmas españolas locales sean más vulnerables a la competencia de ese país.

Esas preocupaciones han llevado a líderes de otras potencias europeas importantes, como Alemania, a dificultar que las firmas chinas se establezcan en su territorio.

Rafael Dezcallar, hasta hace poco embajador de España en China, dijo que la pregunta que había que hacerse era si estaban dispuestos a pagar el precio para tener tales relaciones ventajosas con China.

En Ferrol, una ciudad de unos 65.000 habitantes, a los habitantes les cuesta trabajo ver una desventaja. Ven la planta como una oportunidad excepcional de renacimiento después de décadas en las que la Armada española desplegara parte de su flota más al sur y la competencia asiática erosionara la industria de la construcción naval, lo que causó que los empleos desaparecieran y la población se desplomara.

Para personas como Rosi Vásquez, de 68 años—quien llevaba sus compras pasando frente a una de las decenas de tiendas cerradas de la ciudad—, no hay una diferencia si la planta es de China, dijo, porque significaría trabajo para todos ahí.

Alfredo Martín García, un historiador de la Universidad de León que ha estudiado Ferrol, su ciudad natal, dijo que la inversión prometía un cambio radical de la naturaleza de la ciudad y estaría cambiando la dinámica que esta ha tenido en los últimos 300 años.

Los partidarios también dicen que la planta le daría un salvavidas a la industria automotriz española.

España no tiene su propia marca insignia competitiva, pero produce autos de gasolina para los fabricantes de automóviles de otros países, tradicionalmente los de Europa y América. Ese negocio representa el 10 por ciento del PIB del país —casi tanto como el turismo— y España exporta la mayor cantidad de autos en Europa después de Alemania.

Ante la posible pérdida de esa industria frente a los vehículos electrónicos, los funcionarios españoles esperan que las fábricas chinas proporcionen a los trabajadores españoles el conocimiento tecnológico para volverse esenciales en las nuevas cadenas de producción verde del continente.

Pero a algunos les preocupa que China mantenga partes clave de la tecnología en secreto frente a los trabajadores. Eso extendería una disparidad de poder entre China y España, que ya está experimentando un desequilibrio comercial históricamente alto con China que se ha duplicado en los últimos seis años. Muchos temen que Ferrol se use solo como una planta de ensamblaje, o un almacén de autos, para eludir los altos aranceles a las importaciones chinas a Europa.

Dezcallar dijo que cuando los funcionarios del gobierno le han preguntado sobre la planta de SAIC en Ferrol, él insiste en que tiene que involucrar una transferencia de tecnología, porque España no podía permitirse solo dar sitio a plantas de ensamblaje chinas.

Él argumentó que a diferencia de Hungría, que ha sido por mucho tiempo uno de los puertos de escala preferidos por China en Europa, España estaba en línea con los objetivos e intereses de la Unión Europea, dispuesta a denunciar sus desequilibrios comerciales injustos y las violaciones a los derechos humanos.

También dijo que España difícilmente era una excepción dado que gran parte de Europa estaba peleando también por una inyección de energía de inversión china.

Mientras que el proyecto de Ferrol goza de apoyo en todo el espectro político, algunos han cuestionado si Sánchez se ha acercado demasiado a China.

El presidente del gobierno ha ido a Pekín cuatro veces en cuatro años y se jactó en abril de que han “elevado la interlocución política con China al mayor nivel de los últimos 53 años”.

Dezcallar, quien ha informado a Sánchez sobre China, dijo que el presidente —quien ha sido un destacado crítico global de los ataques de Donald Trump a Irán y su política de migración— no había recurrido a Pekín como un reemplazo de Washington.

Por ahora, dijo Dezcallar, no había una alternativa a Estados Unidos, aunque los valores fundamentales de España, añadió, se han puesto en duda por algunas políticas estadounidenses.

Pero algunos acuerdos han causado preocupación en Washington.

En 2025, los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos pidieron una revisión de los acuerdos de intercambio de información clasificada con España después de que Madrid contratara al gigante de telecomunicaciones de China, Huawei, considerado un riesgo de seguridad por Washington, para clasificar y almacenar digitalmente las comunicaciones interceptadas por la policía. El gobierno español de izquierda ha insistido en que el sistema no representaba ningún riesgo de que China extrajera la información, la cual correspondía a investigaciones judiciales y no de contrainteligencia.

No todos están convencidos.

Fidel Sendagorta, un exfuncionario de alto rango del Ministerio de Exteriores bajo el mandato de Sánchez preguntó en qué parte del mundo China tiene acceso a las grabaciones de registros policiales importantes. También dijo que el contrato era muy simbólico respecto de cuánto estaba dispuesto a dar el gobierno español a China para obtener algo a cambio y tenían que preguntarse qué era eso que iba a darse a cambio.

En agosto, un importante diario de centro-izquierda, El País, informó que el Ministerio de Defensa había expresado preocupación de que los servicios de inteligencia chinos pudieran usar la planta de Ferrol para espiar las bases navales españolas que albergan barcos que a su vez contienen sistemas de interceptación de misiles de fabricación estadounidense.

Alfonso Rueda, el líder conservador de la región alrededor de Galicia, se quejó de que el Ministerio de Defensa lo sorprendió con lo que llamó “estos pronunciamientos” y su oficina luego dijo en un comunicado que el Ministerio de Defensa les informó que su informe sobre la fábrica de autos “será favorable”. El Ministerio de Defensa y un representante de SAIC declinaron hacer comentarios.

Los habitantes, incluido el alcalde de Ferrol, insinuaron que las ciudades portuarias vecinas celosas fueron las que sembraron la historia y pocos expresaron preocupación.

Mientras el padre Pedro Rodríguez Paz, de 77 años, salía de la iglesia principal de la ciudad cerca de un acorazado atracado, dio la bienvenida a la planta como una oportunidad para regresar a lo que consideró era una era dorada llena de trabajadores, nuevos edificios y más bautismos.

Mensajes igualmente optimistas resonaron alrededor de los museos navales de la ciudad, su arsenal resguardado, los restaurantes de pulpo y en las calles deterioradas alrededor del lugar de nacimiento de Franco.

Para María José Leivas, de 43 años, quien atiende una librería, lo que importa, dijo, es el trabajo y el dinero. Añadió que es una cuestión de un rescate y que todos en la ciudad lo quieren.

Jason Horowitz es el jefe del buró del Times en Madrid, cubriendo España, Portugal y la forma en que vive la gente en toda Europa.

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