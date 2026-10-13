Wall Street adelanta una nueva jornada volátil, mientras el petróleo detiene su rally alcista

La caída de las acciones de los fabricantes de chips se prolonga en la preapertura, lo que ejerció presión sobre los mercados bursátiles. Por su parte, los bancos de Wall Street daban inicio de manera oficial a la temporada de resultados en Estados Unidos.

Prolongando la tendencia de ayer , la mayoría de las bolsas mundiales caen este martes debido a la renovada preocupación por la inteligencia artificial , que afectó a los fabricantes de chips de alto rendimiento, lo que llevó a los inversores a buscar refugio en los bonos gubernamentales. Mientras, los mercados bursátiles con fuerte presencia de tecnología en Asia y Estados Unidos sufrieron el impacto de la venta masiva.

El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años bajó al 5,193 %, alejándose ligeramente del máximo de 24 años del 5,364 % que alcanzó la semana pasada.

Una combinación de presiones inflacionarias derivadas de los elevados precios de la energía y las preocupaciones por el aumento desmesurado de la deuda pública desencadenaron varias oleadas de ventas masivas de bonos en las últimas semanas, lo que impulsó los costos de financiamiento a máximos de varias décadas en todo el mundo.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 2% hasta u$s104,75 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 1,7%, hasta los u$s91,87 el barril.

El índice del dólar, que mide el valor de la moneda estadounidense frente a otras seis, tocó su nivel más alto en 18 meses, hasta situarse en 102,58. Actualmente retrocedió 0,3%, pero se mantiene en el rango de los 102 puntos.

Ese incremento fue respaldado por la demanda de activos refugio a medida que se intensificaban los ataques en el Medio Oriente durante el fin de semana, lo que mantuvo a los inversionistas cautelosos a la espera de los datos clave sobre la inflación en EEUU que se darán a conocer más adelante esta semana.

Wall Street anticipa jornada de volatilidad y caen fabricantes de chips.

Claves de la jornada en Wall Street

La atención de los inversionistas se centrará esta semana en los resultados de los bancos estadounidenses para evaluar el impacto del reciente aumento en las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro en las operaciones de fusiones y adquisiciones, el crecimiento de los préstamos y los costos de financiamiento.

Tres de las seis entidades crediticias más grandes de EEUU — Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo — darán a conocer sus resultados más tarde en el día, mientras que el de J.P. Morgan Chase ya se conoció esta mañana, con un Beneficio por Acción (BPA), menor al proyectado por el mercado.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,08% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,69%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,43% al alza.

Por otra parte, los fabricantes de chips estadounidenses volvieron a estar bajo presión tras la venta masiva en el arranque de semana. Si bien los inversores se han subido a la ola de la IA, las preocupaciones sobre los riesgos de concentración y si la rentabilidad llegará lo suficientemente pronto empiezan a pesar sobre los operadores del mercado.

Los informes sobre los avances del fabricante chino de chips de memoria CXMT avivaron las preocupaciones sobre el aumento de la competencia por parte de las empresas chinas dedicadas a la inteligencia artificial, mientras que el director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, comparó parte de los flujos de inversión hacia el sector de la inteligencia artificial en general con "apuestas en un casino".

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,30%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,10%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 5,46% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,82%.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,09%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,29% y el CAC francés acompaña con 0,16%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,70%.