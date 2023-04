Wall Street cayó a pesar del optimismo inicial por el dato de inflación de EEUU

"Las minutas dejaron claro que la Reserva Federal sigue preocupada por la crisis bancaria y por la subida de los precios", dijo Greg Bassuk, director general de AXS Investments en Nueva York.

Los datos de inflación en Estados Unidos, elemento clave

El informe, sobre los precios que pagan los consumidores urbanos por una cesta de bienes y servicios, se situó por debajo de las expectativas de los analistas, lo que sugiere que los esfuerzos de la Reserva Federal por contener la inflación están surtiendo efecto.

Sin embargo, el IPC subyacente -que excluye los alimentos volátiles y los productos energéticos- se mantiene muy por encima de la tasa promedio anual del 2% fijada como objetivo por la Reserva Federal.

"Esta semana es un punto de inflexión, ya que los inversores buscan una base más sólida antes de los resultados empresariales y del informe del IPP (precios de producción) que se publicará mañana", dijo Bassuk.

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron 0,1% mensual en marzo, justo por debajo de la previsión de los economistas de 0,2%, para que el dato de inflación anual se ubicara en 5%. La cifra del IPC subyacente observada de cerca, que excluye alimentos y energía, aumentó 0,4%, alcanzando la estimación mediana de 0,4%.

El informe podría afectar la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal en mayo. También puede cimentar el caso para detener el régimen de aumento de tasas del banco central.

Lo que viene para el mercado

Los analistas consideran que los datos (económicos) han sido muy dispares, por lo que los inversores están reaccionando de forma exagerada ante cualquier indicio positivo o negativo de la política de subidas de tasas de la Reserva Federal. La volatilidad continuará, los inversores tendrán que abrocharse los cinturones,

Asimismo, los mercados financieros han valorado en un 70% la probabilidad de otra subida de tasas de interés de 25 puntos básicos al término de la reunión de política monetaria de la Fed del mes que viene.

El próximo catalizador del mercado será probablemente la temporada de resultados del primer trimestre, que comienza el viernes con los resultados de tres grandes bancos: Citigroup Inc , JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co.

Los analistas esperan ahora que los beneficios agregados del primer trimestre del S&P 500 caigan un 5,2% interanual, lo que supone un marcado cambio de tendencia respecto al crecimiento anual del 1,4% registrado a principios del trimestre.