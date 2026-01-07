Warner Bros. Discovery rechaza la nueva oferta de Paramount por considerarla "inferior" al acuerdo con Netflix

La junta directiva de WBD aconseja a sus accionistas continuar las negociaciones con el gigante del streaming.

La junta directiva de Warner Bros. Discovery , como se esperaba, aconsejó a los accionistas que rechazaran una oferta de adquisición modificada de Paramount , calificando la oferta de "inferior" a un acuerdo firmado con Netflix , dados los mayores costes, riesgos e incertidumbres

“Su Junta Directiva negoció una fusión con Netflix que maximiza el valor y mitiga los riesgos a la baja, y creemos unánimemente que la fusión con Netflix les conviene . Nos centramos en impulsar la fusión con Netflix para que les ofrezca su atractivo valor”, escribió la junta en una carta a los accionistas el miércoles por la mañana, respaldada por un documento presentado ante la SEC. Añadió que la decisión, tomada en una reunión el martes, fue unánime.

WBD tiene un acuerdo para vender sus estudios y activos de streaming a Netflix por efectivo y acciones por valor de 27,75 dólares. Paramount ofrece 30 dólares por acción en efectivo por toda la compañía.

La carta de WBD se centró en el riesgo de un fracaso del acuerdo con Paramount . La junta directiva calculó que Warner tendría que asumir 4.700 millones de dólares: una comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares a Netflix, una comisión de 1.500 millones de dólares por no completar un intercambio de deuda y unos gastos adicionales por intereses de unos 350 millones de dólares.

En conjunto, esto reduciría el efectivo neto obtenido por la comisión de rescisión de 5.800 millones de dólares de PSKY a tan solo 1.100 millones de dólares en caso de una transacción fallida, lo que no ayudaría a WBD a cubrir el probable perjuicio a sus negocios.

En comparación, la transacción de Netflix también implica una tarifa de ruptura de 5.800 millones de dólares, pero “no impone ninguno de estos costos a WBD”, dijo la junta.

“El valor ajustado al riesgo de la Oferta [Par] no es superior a la Fusión con Netflix”, dijo la junta.

Paramount, liderada por David Ellison, cree que tiene el camino más fácil para obtener la aprobación regulatoria, con un acuerdo que se espera cerrar en 12 a 18 meses. Esto se debe a que Netflix, que ya es la plataforma de streaming dominante a nivel mundial, crecería aún más con la incorporación de HBO Max.

Sin embargo, WBD, liderada por su director ejecutivo David Zaslav, no afirma que Netflix lo tendría más fácil con los reguladores. Esto se ha vuelto extremadamente difícil de predecir bajo la actual administración. En cambio, WBD afirmó que no ve "ninguna diferencia sustancial en el nivel de riesgo regulatorio" para Netflix y Paramount.

La última oferta de Paramount agregó una garantía financiera personal de 40.400 millones de dólares por parte de Larry Ellison, cofundador de Oracle y una de las personas más ricas del mundo, para la financiación de acciones.

El acuerdo también incluye acuerdos de financiación de deuda con Bank of America, Citi y Apollo Capital Management por hasta 54 mil millones de dólares.