Wall Street detecta tres oportunidades de inversión si el petróleo se estabiliza

El gurú de Wall Street Jim Cramer explicó qué acciones podrían salir beneficiadas de un petróleo con baja volatilidad.

La reciente suba del precio del petróleo generó volatilidad en los mercados y elevó la preocupación sobre el impacto que un shock energético prolongado podría tener. Sin embargo, el analista de Wall Street Jim Cramer sostuvo que, si el precio del crudo comienza a estabilizarse o retrocede, podrían abrirse oportunidades de inversión en varias áreas de la bolsa .

Durante un análisis reciente, el conductor del programa Mad Money de CNBC señaló que el petróleo es uno de los factores clave que hoy condicionan el comportamiento del mercado.

A su juicio, si el rally del crudo se modera, algunos sectores que fueron castigados podrían recuperarse con fuerza . En este marco, Cramer identificó tres grandes temáticas de inversión que podrían funcionar bien en ese escenario.

La primera está vinculada a las acciones tecnológicas , especialmente aquellas relacionadas con la inteligencia artificial y los centros de datos. Según Cramer, muchas compañías de este segmento sufrieron ventas recientes debido al nerviosismo del mercado frente al aumento del petróleo y la posibilidad de inflación más alta.

Si el precio de la energía se estabiliza, esos papeles podrían retomar su tendencia alcista impulsada por el fuerte crecimiento estructural del sector tecnológico .

La segunda oportunidad estaría en el sector financiero. El experto de Wall Street explicó que los bancos y otras entidades financieras suelen beneficiarse cuando el panorama económico se vuelve más previsible.

Una caída o estabilización del petróleo podría reducir los temores de recesión y favorecer a estas compañías, que dependen en gran medida de la actividad económica y del crédito.

El tercer tema de inversión señalado por el analista es el consumo discrecional, es decir, las empresas vinculadas al gasto de los consumidores en bienes y servicios no esenciales.

El aumento del precio de la energía suele presionar el bolsillo de los hogares, lo que afecta a estos negocios. Por lo tanto, una moderación en el costo del petróleo podría aliviar esa presión y favorecer una recuperación del consumo.