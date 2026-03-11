Wall Street volvió a cerrar con mayoría de bajas, mientras sigue la tensión en Medio Oriente

El Dow Jones y el S&P 500 cerraron en baja, pero el Nasdaq terminó con una leve mejora. El mercado sigue monitoreando el impacto de la guerra en la inflación global.

Las acciones en Wall Street cerraron ligeramente dispares este miércoles 11 de marzo, mientras la contienda EEUU - Irán sigue su curso. La suba de Oracle tras la publicación de sus resultados y una inflación estadounidense casi estable no contribuyeron en demasía a mejorar la confianza.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,6% a 47.417,27 puntos; el S&P500 perdió un 0,1% a 6.775,17 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 0,1% hasta los 22.716,14 puntos

Los operadores analizaron en la sesión las noticias sobre la rápida evolución de los combates en Medio Oriente , con gran parte de la atención centrada en las amenazas de Estados Unidos de llevar a cabo su día de ataques más intenso contra Irán, desde el inicio de su campaña conjunta con Israel a finales del mes pasado .

Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció el miércoles que pondría a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo , la mayor liberación de emergencia de la historia, para combatir el efecto de la guerra con Irán en los precios del petróleo.

"Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una escala sin precedentes, por lo que me complace enormemente que los países miembros de la AIE respondieron con una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes ", declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en un comunicado. La medida de la AIE podría estar enviando una "señal oculta" a los mercados de que hay pocas expectativas de un alto el fuego inmediato, según analistas .

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con intensificar los ataques estadounidenses contra Irán tras informes que indicaron que “Teherán colocó minas navales en el Estrecho de Ormuz en los últimos días”. El primer mandatario exigió que las retirasen inmediatamente, aunque luego se mostró escéptico al respecto y afirmó “no lo creemos”.

Los datos de inflación de EEUU se ajustan a lo esperado

El informe de inflación de febrero acaparó la atención el miércoles, aunque las cifras no incluyeron de lleno el impacto del conflicto iraní, que comenzó con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán a finales de febrero. Los precios de la nafta en EEUU se dispararon, lo que refleja el aumento del precio del petróleo desde el inicio de los combates, circunstancia que posiblemente presione la inflación al alza, lo que podría llevar a la Reserva Federal a adoptar una política monetaria más restrictiva.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general de febrero subió un 0,3 % intermensual y un 2,4 % interanual, ambos indicadores en línea con las estimaciones. El IPC subyacente creció un 0,2 % intermensual y un 2,5 % interanual, también en línea con el consenso.

"Si bien el IPC del miércoles de febrero no refleja el reciente aumento de los precios del petróleo, el dato estuvo en línea con las expectativas, lo que sugiere que la inflación se mantenía estable antes del conflicto con Irán. A medida que nos acercamos al objetivo de inflación del 2% de la Fed y el panorama laboral continúa deteriorándose, estamos en camino de al menos un recorte de tipos a finales de este año", declaró Skyler Weinand, director de inversiones de Regan Capital.

Sin embargo, acotó que "el violento aumento de los precios del petróleo y el gas durante la última semana puede tener un efecto dominó, ya que "afectará al consumidor, las aerolíneas y la industria, y podría provocar un aumento en los datos de inflación durante los próximos trimestres".

"Hasta que se abra el Estrecho de Ormuz y se calme la agitación en Oriente Medio, la Reserva Federal podría abstenerse de tomar medidas sobre los tipos de interés", finalizó.

Acciones destacadas de Wall Street

Las acciones de Oracle se dispararon casi un 9,2% luego que la empresa registrara un resultado trimestral superior al esperado, gracias al sólido crecimiento de su negocio de computación en la nube y presentara una perspectiva optimista para los ingresos futuros gracias al auge de los centros de datos de inteligencia artificial. La compañía elevó su pronóstico de ingresos para el año fiscal 2027, lo que impulsó sus acciones al alza tras la apertura del mercado.

Papa John’s International se disparó un 19,4% tras un informe de que la cadena de pizzerías recibió una oferta de adquisición de un fondo de inversión respaldado por Qatar. The Wall Street Journal informó que Irth Capital Management, con el respaldo de Brookfield Asset Management, presentó una oferta para privatizar Papa John’s. La negociación de las acciones se detuvo brevemente debido a un circuit breaker (cortocircuito).

Navitas Semiconductor avanzó un 24,8% tras el anuncio de la compañía de dos nuevos paquetes de MOSFET de carburo de silicio diseñados para centros de datos de IA y aplicaciones de infraestructura energética.

Harmony Gold Mining Company Limited bajó un 11% después de reportar resultados del primer semestre del año fiscal 2026 que no cumplieron con las expectativas, con un beneficio operativo de 16.100 millones de rand que no alcanzó el consenso de los analistas en un 10% y una guía de producción de cobre que decepcionó a los inversores. Del lado positivo, la empresa aumentó sustancialmente su dividendo.

Stryker Corporation descendió un 3,6% tras un informe del Wall Street Journal que señala que la compañía de tecnología médica fue víctima de un ciberataque vinculado a Irán. “La empresa está experimentando una interrupción global en todos sus sistemas, con empleados y contratistas reportando que el logotipo de un grupo de hackers vinculado a Irán apareció en las páginas de inicio de sesión”, según el informe del WSJ.