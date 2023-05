Hausner y Kaurismaki ayer en competencia

Rápidamente la profesora se convierte en gurú de un grupo de “elegidos”, a los que conduce al extremo de su razonamiento: es el “Club Zero”. Kaurismaki muestra por su lado la pequeña odisea de un hombre con problemas de alcoholismo y una mujer deprimida (Jussi Vatanen y Alma Pöysti) para poder conocerse realmente. La escuela y la mayoría de familias de “Club Zero” son de clase alta, pero Hausner no necesita gran cosa para convencer al espectador de que la riqueza no es sinónimo de felicidad. La atmósfera es glacial, los personajes casi nunca se tocan, nunca pierden la compostura ni alzan la voz, pero su angustia es profunda. Hausner opta por un humor árido en esta segunda candidatura de su carrera, después de “Little Joe” en 2019. Tan árido, y tan fuerte, que un espectador debió abandonar la sala porque no soportó una de las escenas del film, en la cual a un muchacho, que acaba de vomitar, se lo obliga a comer su propio vómito. Humor siglo XXI, desde ya. Los jóvenes hacen régimen para sentirse especiales o para salvar el planeta, pero sus ansias de cambio esconden problemas graves. Y los padres están desamparados o ausentes.