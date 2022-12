Hendrix sobrevive a su leyenday cada año lanzan un disco nuevo

Una de las presiones que sufrían Mitchel y Redding, pero sobre el mismo Hendrix, era política: sus dos colegas no sólo eran ingleses sino también de raza blanca y si bien cuando el trío fue lanzado con gran éxito en medio del Swinging London ese detalle interracial fue buscado como una cuestión de marketing por el astuto manager Chass Chandler: en los Estados Unidos un afroamericano liderando a dos blancos, en el más salvaje acto de rock psicodélico de aquella era, no dejaba de generar conflictos, y cada actuación de la Experience siempre atraía mas fuerzas policiales, que casi batieron un record ese 26 de abril.

Pero también Hendrix era acosado por su gente: el año 1968 y lo que iba de 1969 habían marcado una creciente violencia social y racial; los Black Panthers, el grupo terrorista para la liberación de los afroamericanos, presionaban al violero para que dirigiera su música y sobre todo sus actuaciones en vivo a la comunidad negra. Eso mortificaba a Hendrix ya que antes de ir a Inglaterra no le habían dado las oportunidades que merecía en Estados Unidos; además, en Londres no existía el tema racial como en su tierra, donde había triunfado al debutar en el primer festival masivo del flower power, Monterey Pop, ante una audiencia eminentemente blanca. Fuera como fuese, al final Noel Redding armó una banda propia y Hendrix tocó brevemente con sus Band of Gypsys, otro power trío con el baterista Buddy Miles y el bajista Billy Cox, ambos afrodescendientes.

Pero hay dos factores preponderantemente musicales que vuelven especial este álbum en vivo. Uno es que cada concierto de Hendrix era diferente del anterior o el siguiente, aun si tocaban con un par de semanas de diferencia, ya que los tres músicos habían llevado al rock el espíritu de improvisación de figuras del jazz como John Coltrane o Miles Davis –hay que reconocer que lo mismo hacia el otro power trío del rock británico, Cream, formado por Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce- por lo que aun sus mayores hits podían cambiar su estructura y su letra al ser tocados en vivo, y a veces durar dos o tres veces mas que la versión de estudio.

Esta cualidad es lo que ayuda a que cada nueva grabación inédita en la discografía de Jimi Hendrix sea tan bien recibida por el publico y siga alimentando el interés por renovar su catálogo, que luego de múltiples juicios pertenece a Sony Legacy pero siempre con la autorización de la firma que reúne a sus herederos, Experience Hendrix LCC cuya CEO actual es Janie Hendrix, hermana menor de Jimi, que viene aplicando este sistema de tomar cintas piratas y todo descubrimiento de zapadas y experimentos inéditos en estudio. Aunque parezca mentira, éstos aun persisten, ya que Hendrix no escribia partituras sino que creaba su música revolucionaria tocando y probando nuevas técnicas. Por eso su legado ha generado un negocio de obras póstumas casi sin igual en la industria discográfica, tal vez solo superado por la mas reciente herencia musical de Prince, quien desde el principio de su carrera moldeó su imagen a semejanza de la del guitarrista. Siempre con el asesoramiento del productor e ingeniero de sonido original de Hendrix, Eddie Kramer, Experience Hendrix LCC y Sony hace décadas que no dejan pasar año sin lanzar un nuevo disco en vivo. Solo para mencionar algunos de los más notables basta mencionar el excelente “Live in Maui” (acompañado de un documental con material inédito del film “Rainbow Bridge”), además del antológico “Atlanta Pop Festival”.

En el nuevo álbum hay un detalle técnico importante y es que el sonido de los shows en vivo que hacia 1969 venían mejorando si se los compara con los conciertos de los Beatles donde se escuchaban más los gritos de las fans que las canciones, el LA Forum era un nuevo tipo de locación que marcaría lo que sería el rock de estadio de la década de los 70, lo que se nota en la nítida grabación, donde se percibe hasta el público asediado por una presencia policial tan numerosa y brutal como para que Hendrix tenga que calmar a los dos bandos cambiando la letra de algunas canciones, con su tipica chispa para la improvisación.

Entre los momentos culminantes de este “Live at the LA Forum” hay una versión de 15 minutos del poco conocido “Tax Free” de un dúo sueco de Jimi, Hansson & Karlsson, una primtiva versión del himno estadounidense popularizada en Woodstock y la joya indiscutible del álbum, el clásico “Voodo Child (Slight Return)” ahora de 17 minutos en un medley que también incluye “Sunshine Of Your Love” de Cream.

Su hermana Janie publicara también este mes un nuevo libro, “Jimi”, que incluirá muchas fotografías inéditas y entrevistas con artistas como Paul McCartney, Ron Wood, Lenny Kravitz, Jeff Beck y Dave Grohol, entre otros.