Aborto legal: el Ministerio de Salud convoca a personas gestantes sumarse a un amparo colectivo contra la IVE

Se trata del expediente “Asociación Civil ‘La Ciega’ c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ Prestaciones Médicas”, en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Las personas interesadas podrán comparecer dentro de los 30 días corridos desde la publicación oficial en la web de la cartera sanitaria.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes, a través de un aviso publicado en el Boletín Oficial , que se encuentra en trámite la causa judicial colectiva caratulada “Asociación Civil ‘La Ciega’ c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ Prestaciones Médicas” (Expediente N° FLP 1876/2025) , vinculada a prestaciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema de salud pública .

Según se indicó, el expediente tramita ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata , a cargo del juez Alejo Ramos Padilla , con intervención de la Secretaría N° 6, a cargo de María Agustina Tomaghelli .

El aviso oficial es el resultado de una orden judicial que busca dar publicidad a un reclamo de fondo: el desabastecimiento de insumos básicos para el aborto legal en el sistema de salud pública.

El aviso oficial está dirigido a todas las personas gestantes en condiciones de acceder a una IVE en cualquiera de los servicios del sistema de salud pública del país , quienes podrán presentarse en el proceso judicial si se consideran afectadas o interesadas.

La demanda fue impulsada por la Asociación Civil "La Ciega" bajo la figura de "acción preventiva de daño" . Según consta en las actuaciones judiciales, la organización denunció que el Ministerio de Salud de la Nación lleva un año sin ejecutar acciones administrativas efectivas para la compra y distribución de misoprostol y mifepristona , los fármacos recomendados por la OMS para procedimientos seguros.

aborto La denuncia de "La Ciega" pretende garantizar el acceso a la IVE. Archivo

Para la asociación actora, esta omisión estatal constituye una vulneración directa a los derechos sexuales y reproductivos, generando un "daño irreparable" al impedir que las personas gestantes accedan a la práctica en hospitales públicos, aun cuando la ley está plenamente vigente.

Plazo de 30 días para presentarse

De acuerdo con la publicación, las personas que deseen intervenir en el expediente tendrán un plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir del primer día hábil posterior al último de publicación en la web oficial del Ministerio de Salud, fecha que será informada por la repartición.

Asimismo, se informó que el trámite de la causa y las resoluciones que se dicten podrán consultarse a través del sitio www.pjn.gov.ar, en el apartado “Consulta de Causas Judiciales”.

El aviso lleva la firma del director de la Dirección de Asuntos Judiciales, Rodolfo Gastón Aguirre, y fue gestionado por la Dirección de Gestión Documental, a través de la consultora Lilia del Carmen Vera.

Antecedentes del proceso colectivo

La causa fue iniciada por la Asociación Civil “La Ciega” y tiene carácter de proceso colectivo dado que el reclamo no afecta a una sola persona, sino a un grupo con "intereses individuales homogéneos": todas aquellas personas en condiciones de acceder a una IVE en el sistema público.

Aunque el Ministerio de Salud apeló esta decisión, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata ratificó la validez del juicio colectivo a fines de 2025. El tribunal confirmó que la Asociación "La Ciega" tiene legitimación para representar este interés social y validó las medidas de publicidad que hoy se ven reflejadas en el Boletín Oficial.

También se consideró adecuada la representatividad de la asociación actora y se validaron medidas de publicidad, entre ellas la difusión en la página web del Ministerio y en el Boletín Oficial, con el fin de garantizar la participación de las personas interesadas.

La causa continúa en trámite ante el juzgado federal platense y fue registrada en el sistema de procesos colectivos.