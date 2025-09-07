SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

El nuevo pedido de Nahir Galarza desde la cárcel: celular y redes sociales

La solicitud ingresó el 1° de septiembre en el Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Elena Margarita Vicari, quien dio intervención al Ministerio Público Fiscal para que se expida en 24 horas.

Su nuevo abogado, Augusto Lafferriere, pidió que la interna pueda utilizar redes sociales y tener acceso a un celular dentro de la Unidad Penal N°6 de Paraná. La solicitud ingresó el 1° de septiembre en el Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Elena Margarita Vicari, quien dio intervención al Ministerio Público Fiscal para que se expida en 24 horas.

El defensor fundamentó el pedido en la buena conducta de Galarza durante su detención. Señaló que la joven completó más de 15 cursos y que actualmente estudia Psicología Social. También remarcó que respeta las normas del régimen carcelario.

Nahir Galarza junto a su mamá.

Nahir Galarza junto a su mamá.

La última vez que Galarza tuvo actividad en redes fue en 2019, cuando publicó fotos desde su celda, lo que derivó en una sanción y el secuestro del dispositivo. Desde entonces no volvió a tener presencia digital.

Con un nuevo patrocinio legal, la estrategia de la defensa apunta a mejorar sus condiciones de detención. Incluso, el abogado adelantó que no descarta solicitar beneficios penitenciarios en el futuro, como salidas transitorias a partir de 2031.

