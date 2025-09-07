El nuevo pedido de Nahir Galarza desde la cárcel: celular y redes sociales







La solicitud ingresó el 1° de septiembre en el Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Elena Margarita Vicari, quien dio intervención al Ministerio Público Fiscal para que se expida en 24 horas.

El abogado defensor de Nahir Galarza pidió actualizaciones en la condena de su clienta

La defensa de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017, realizó en los últimos días dos presentaciones ante la justicia entrerriana.

El defensor fundamentó el pedido en la buena conducta de Galarza durante su detención. Señaló que la joven completó más de 15 cursos y que actualmente estudia Psicología Social. También remarcó que respeta las normas del régimen carcelario.

mamá de nahir galarza.jpg Nahir Galarza junto a su mamá.

La última vez que Galarza tuvo actividad en redes fue en 2019, cuando publicó fotos desde su celda, lo que derivó en una sanción y el secuestro del dispositivo. Desde entonces no volvió a tener presencia digital.

Con un nuevo patrocinio legal, la estrategia de la defensa apunta a mejorar sus condiciones de detención. Incluso, el abogado adelantó que no descarta solicitar beneficios penitenciarios en el futuro, como salidas transitorias a partir de 2031.

