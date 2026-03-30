Además de Semana Santa: el feriado que te regalará un finde largo en abril 2026 + Seguir en









Una fecha poco conocida aparece en el calendario y da una chance de cortar con la rutina con un descanso extra inesperado.

El cuarto mes del año llega con un fin de semana largo oculto. Freepik

El cuarto mes del año llega con algo más que las celebraciones tradicionales de Pascuas. Entre los feriados y los días no laborables hay una jornada que pasa desapercibida para gran parte del país, pero que tiene mucha importancia en algunas localidades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras muchos organizan salidas o escapadas en base a las fechas que se repiten todos los años, existe una oportunidad para unos pocos que puede extender el tiempo libre. Este día no figura entre las fechas nacionales más populares, pero si modifica la rutina en algunos lugares del territorio bonaerense.

Viaje feriado descanso agua Unos pocos afortunados vivirán otro fin de semana largo en abril. Freepik A qué se debe el feriado del 13 de abril de 2026 El lunes 13 de abril de 2026 no integra el listado oficial de feriados en todo el país, pero sí tendrá efecto en determinadas zonas de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a las celebraciones propias de cada comunidad, relacionadas con su historia y su desarrollo.

En este caso, la fecha coincide con aniversarios fundacionales de las localidades de Médanos e Iriarte. Estas conmemoraciones suelen incluir actos institucionales, encuentros vecinales y actividades culturales que forman parte de la identidad local. A partir de estas celebraciones, se declara asueto para la administración pública y el ámbito educativo.

Al caer lunes, para quienes viven o trabajan en esos lugares, la medida implica un fin de semana largo, lo que permite hasta planificar una escapada. Este tipo de jornadas busca reconocer la historia de cada distrito y atraer visitantes de zonas cercanas, que aprovechan los festejos para conocer nuevos destinos dentro de la provincia.

feriado Dos localidades van a disfrutar de un fin de semana largo exclusivo en abril 2026. Pixabay Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados