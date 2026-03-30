El cuarto mes del año llega con algo más que las celebraciones tradicionales de Pascuas. Entre los feriados y los días no laborables hay una jornada que pasa desapercibida para gran parte del país, pero que tiene mucha importancia en algunas localidades.
Además de Semana Santa: el feriado que te regalará un finde largo en abril 2026
Una fecha poco conocida aparece en el calendario y da una chance de cortar con la rutina con un descanso extra inesperado.
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Fin de semana de 5 días: el inesperado feriado de abril 2026
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El sorpresivo feriado de abril 2026 que le dará un descanso extra a miles de argentinos
Mientras muchos organizan salidas o escapadas en base a las fechas que se repiten todos los años, existe una oportunidad para unos pocos que puede extender el tiempo libre. Este día no figura entre las fechas nacionales más populares, pero si modifica la rutina en algunos lugares del territorio bonaerense.
A qué se debe el feriado del 13 de abril de 2026
El lunes 13 de abril de 2026 no integra el listado oficial de feriados en todo el país, pero sí tendrá efecto en determinadas zonas de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a las celebraciones propias de cada comunidad, relacionadas con su historia y su desarrollo.
En este caso, la fecha coincide con aniversarios fundacionales de las localidades de Médanos e Iriarte. Estas conmemoraciones suelen incluir actos institucionales, encuentros vecinales y actividades culturales que forman parte de la identidad local. A partir de estas celebraciones, se declara asueto para la administración pública y el ámbito educativo.
Al caer lunes, para quienes viven o trabajan en esos lugares, la medida implica un fin de semana largo, lo que permite hasta planificar una escapada. Este tipo de jornadas busca reconocer la historia de cada distrito y atraer visitantes de zonas cercanas, que aprovechan los festejos para conocer nuevos destinos dentro de la provincia.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- 1 de enero: Año Nuevo
- 3 y 4 de marzo: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 18 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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