El sorpresivo feriado de abril 2026 que le dará un descanso extra a miles de argentinos + Seguir en









El cuarto mes del año trae una gran sorpresa para varios afortunados, que podrán aprovechar para disfrutar de una jornada no laborable.

El cuarto mes del año comienza con novedades para muchos afortunados. Freepik

Atrás quedó el mes de marzo, el cual dejó novedades en el calendario de feriados que aliviaron la semana de muchos que tuvieron que volver a una rutina más cargada con el inicio de las clases. Para su suerte, abril también llega con la misma sintonía, ya que habrá sorpresas para quienes esperan descansar.

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Si bien no será para todos, un gran número de personas podrá aprovechar esta jornada, que permitirá gozar de un asueto que no estaba contemplado a nivel país. Será local, pero supondrá un enorme alivio para quienes aún no pudieron disfrutar de vacaciones o están agotados por sus responsabilidades.

Descanso Feriados Freepik Esta jornada será ideal para descansar en casa y recargar energías. Freepik A qué se debe el feriado del 9 de abril de 2026 Cabe remarcar que el jueves 9 de abril no integrará el cronograma del calendario nacional de feriados, pero sí estará disponible para un sector de la provincia de Buenos Aires. Es que los partidos de Esteban Echeverría y Coronel Dorrego celebrarán sus aniversarios fundacionales.

Esto afectará principalmente la actividad del sector público, que, junto a los empleados del Banco Provincia, tendrán asegurado el descanso en esta jornada. Quienes se desempeñen en el sector privado no están exentos, pero deberán estar atentos a la decisión que tomen sus empleadores para saber si se adherirán o no.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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