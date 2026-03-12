Adiós a las estafas: cómo detectar cobros fraudulentos en consultas vinculadas al PAMI

La obra social advirtió sobre maniobras irregulares en consultorios y recordó que las prestaciones incluidas en la cartilla médica no deben tener cargos adicionales para los afiliados.

Consultar al organismo mediante sus canales oficiales es la forma más segura de confirmar la cobertura.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) emitió una advertencia dirigida a sus afiliados, tras detectar nuevas maniobras vinculadas a cobros indebidos en consultas, estudios y recetas médicas. En distintos puntos del país se registraron situaciones en las que algunos prestadores solicitaron dinero adicional a los pacientes.

El organismo aclaró que ninguna prestación incluida dentro de la cobertura médica del sistema puede generar un pago extra por parte del jubilado o pensionado. Las autoridades del instituto indicaron que varios consultorios justificaron esos cobros con argumentos vinculados a demoras en la liquidación de prestaciones o a supuestos aranceles insuficientes .

Sin embargo, el organismo recordó que todos los profesionales reciben su pago mediante el sistema formal del programa de salud. Cualquier solicitud de dinero adicional en una consulta o estudio médico constituye una práctica irregular, que puede ser denunciada por el afiliado.

En ese contexto, PAMI remarcó que el sistema ya financia múltiples servicios médicos dentro de la cobertura mensual. Los jubilados que reciben pedidos de dinero durante una consulta deben considerar esa situación como una señal de alerta. El instituto reiteró que aceptar esos pagos favorece la continuidad de prácticas irregulares, que afectan a miles de beneficiarios en todo el país.

Toda prestación que figure dentro de la cartilla médica oficial ya está financiada por el sistema y debe brindarse sin solicitar dinero al paciente.

Entre los servicios que no deben generar ningún pago extra se encuentran:

Consultas médicas en especialidades incluidas en la cartilla

Estudios clínicos autorizados por el sistema

Prácticas médicas indicadas por profesionales de la red

Emisión de recetas médicas

Órdenes médicas para estudios o tratamientos

El instituto recomendó que los afiliados conserven cualquier comprobante o recibo si se les solicitó dinero durante una consulta o estudio. La documentación resulta fundamental para iniciar un reclamo formal y permitir que el organismo investigue al profesional o al centro de salud involucrado.

Cómo identificar una posible maniobra fraudulenta

El organismo también difundió una serie de señales que permiten detectar posibles situaciones de fraude dentro del sistema de atención médica. Estas prácticas suelen presentarse en consultorios privados, centros de diagnóstico o clínicas que integran la red de prestadores.

Las situaciones más frecuentes detectadas por el organismo incluyen:

Pedido de un plus o copago para poder acceder a la consulta

Solicitud de dinero para emitir una receta médica

Cobro adicional por estudios ya autorizados por el sistema

Argumentos relacionados con demoras en pagos o valores bajos de los aranceles

Para evitar engaños y resolver dudas, el instituto recordó cuáles son los canales habilitados para realizar consultas o denuncias vinculadas a la atención médica. Estos medios permiten que los afiliados informen irregularidades y reciban asesoramiento.

Las vías de contacto oficiales son: