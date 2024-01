AFIP: cómo funciona el sistema que le permite monitorear los pagos con tarjeta de crédito

Según explicó el tributarista, Sebastián Domínguez , en comunicación con Perfil , cuando se vende a un consumidor final por un importe igual o superior a $191.624, y si es menos que ese valor y paga con una tarjeta de crédito o débito , no hay que identificarlo, mientras que de superar los $95.812 en pagos en efectivo, el comercio debe identificar con un comprobante

Además, si la compra no es con medios de pago electrónico, el importe límite disminuye. Si el consumidor final paga en efectivo una compra igual o superior $95.812, el comercio ya tiene que identificarlo en el comprobante.

AFIP: ¿es efectivo el control?

Muchas personas creen que las transacciones con tarjetas de crédito exceden el control de AFIP, pero esto no es más que un mito. Si bien el ente no tiene el dato de cada una de las operaciones en particular, el banco luego deberá informarle los consumos.

En el caso del pago en cuotas, la AFIP va a recibir la información y después, en función de todos los regímenes de información existentes, va a relacionar los ingresos que declara esa persona con sus gastos.