AFIP: ¿qué pasa si soy monotributista y no trabajo?

Incluso personas que no trabajan quieren inscribirse en el monotributo para acceder a beneficios como obra social y la posibilidad de realizar aportes jubilatorios . Una de las dudas más frecuentes es acerca de que consecuencias puede tener inscribirse en este régimen y no facturar .

AFIP: ¿qué pasa si soy monotributista y no facturo durante un mes?

No existe un límite de tiempo en el que se pueda estar sin facturar el monotributo, ya que en teoría todos los contribuyentes tienen ingresos todos los meses. En el caso de ser monotributista y no facturar es muy probable que el organismo solicite la justificación acerca de cuales son los motivos por los que no se realizo la respectiva factura