Nueva tendencia para pasar el verano en casa: las piscinas de arena

Con la pandemia al acecho y las salidas restringidas, los veraneantes ya piensan qué hacer en sus próximas vacaciones. En la Costa Atlántica se apuran los protocolos para no perder la temporada, pero todavía no está confirmado si los intendentes dejarán entrar a las ciudades costeras a los no residentes. Otros piensan en alquilar una quinta con pileta e instalarse allí todo el verano. Los que son propietarios de esas casas, también tienen una alternativa: construirse su piscinas de arena de playa.