Solsticio de verano 2025: qué es y cuándo empieza

El solsticio de verano está por llegar y, como cada año, marca un momento importante tanto en la astronomía como en las tradiciones culturales y astrológicas .

Este evento no solo señala la llegada de la estación más cálida del hemisferio sur, sino que también representa el día con mayor cantidad de luz , un fenómeno que desde tiempos antiguos fue observado y celebrado por distintas civilizaciones.

Para muchas comunidades, simbolizaba un periodo de energía, vitalidad y productividad , siendo un punto de referencia clave para organizar actividades agrícolas, rituales y festividades. A continuación, conocé los detalles.

El solsticio de verano ocurre cuando el Sol alcanza su máxima declinación hacia el hemisferio sur , un punto en el que su trayectoria diaria alcanza el ángulo más alto en el cielo respecto al horizonte. Este fenómeno provoca que el día sea el más largo del año, mientras que la noche alcanza su duración mínima .

A nivel astronómico, es un momento en que la inclinación del eje terrestre hace que la radiación solar llegue con mayor intensidad, aumentando la temperatura .

Históricamente, las antiguas civilizaciones lo observaban como un indicador del cambio de estaciones y un marcador del tiempo para planificar actividades agrícolas y rituales.

Además, desde la perspectiva astrológica, coincide con el ingreso del Sol en Capricornio, signo que simboliza responsabilidad, planificación y construcción de metas a largo plazo.

Según la tarotista Lourdes Ferro, en diálogo con Clarín, esta energía invita a equilibrar la vitalidad con un enfoque estratégico, promoviendo decisiones conscientes y organización.

Cuándo empieza en 2025

En 2025, el solsticio de verano en el hemisferio sur llegará el domingo 21 de diciembre. En Argentina, el momento exacto será a las 15:03 horas, de acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval.

Esta fecha exacta puede variar levemente cada año debido a la diferencia entre el calendario gregoriano y el año trópico, que dura aproximadamente 365,2422 días. Este desfase hace que los solsticios y equinoccios no caigan siempre en el mismo día.

A partir de este momento, los días comienzan a acortarse de manera gradual hasta el equinoccio de otoño, previsto para marzo de 2026.