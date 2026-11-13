La dueña de una fiambrería que explotó en Remedios de Escalada: "No quedó nada, perdimos todo" + Agregar ámbito en









La comerciante contó que sintió olor a gas desde comienzo del día. También denunció una demora de tres horas hasta que llegaron las fuerzas de asistencia.

“Abrí a la mañana y sentí el olor a gas. Fue un olor muy fuerte, no se podía respirar", denunció Elena. Gentileza: TN

Luego de la explosión en Remedios de Escalada, desatada por la rotura de un caño de gas, una comerciante de la zona rompió el silencio. Se trata de la dueña de una fiambrería, quien expresó que tras la tragedia "no quedó nada" de su local y que "perdió todo". También denunció que las fuerzas de asistencia tardaron varias horas en llegar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Abrí a la mañana y sentí el olor a gas. Fue un olor muy fuerte, no se podía respirar. La chica que trabaja conmigo salió y nos dijeron que cortemos la luz y que salgamos del negocio”, explicó la mujer, identificada como Elena. La mujer agregó que “las olas de gas se veían en el aire" y que ella llegó cerca de las 9 a su local, cuando sintió el olor.

El testimonio de Elena, una comerciante afectadas por la explosión en Remedios de Escalada "No vino defensa civil ni la policía, no evacuaron los edificios. Esto no va a terminar bien. No vino nadie. Estaban los empleados, tercerizados, gente que no era idónea”, detalló la comerciante quien aseguró que entre la explosión y la retirada de los vecinos, pasaron tres horas.





Al momento de abrir su local, aseguró que ya había olor a gas "insoportable": "Nos fuimos enfrente y terminó explotando. Volaba todo. A mi hijo lo empujó la onda expansiva, me llegó el calor de la explosión. Pensé en la gente en ese momento”, indicó.

"No vino defensa civil ni la policía, no evacuaron los edificios", denunció una comerciante. Fuerte explosión e incendio en Remedios de Escalada: al menos 20 heridos, 5 de gravedad Una fuerte explosión seguida de un incendio, producto de la rotura de un caño de distribución de gas, generó alarma este viernes por la mañana en el centro de Remedios de Escalada, Lanús. El episodio ocurrió en una zona comercial de gran circulación y dejó al momento 20 heridos, cinco de gravedad.

El hecho se registró a las 9:44, en la intersección de Iberlucea y Coronel Beltrán. Según información del municipio de Lanus, personal de la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión. Entre las últimas actualizaciones, se llevó a cabo la evacuación de un hogar de personas discapacitadas que fueron resguardadas en un natatorio. En diálogo con TN, la dueña del lugar informó que recibió a personas en sillas de ruedas, entre otros. "Yo nací en este barrio, vivo y trabajo acá. Es toda gente vecina, les decía que vengan, que se queden acá. Para quienes no tienen donde estar, que vengan acá", expresó la mujer emocionada.

Temas explosión

Lanús

Metrogas