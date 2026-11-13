Explosión en Remedios de Escalada: detuvieron a dos jerárquicos de Metrogas y el Gobierno abrirá investigación

El estallido de un caño de gas dejó un fallecido y al menos 20 heridos. El personal que se acercó al lugar de los hechos fue detenido por orden de la Fiscalía. El ente regulador comunicó que iniciarán una auditoría para conocer los motivos de la explosión.

Dos jerárquicos de la empresa Metrogas fueron detenidos en el marco de las investigaciones que se llevan adelante a raíz del estallido de un caño de gas en Remedios de Escalada , en Lanús, que dejó al menos un muerto y unos 20 heridos. El Gobierno emitió un comunicado a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad en el que se refirió a las presuntas causales del siniestro y anticipó que realizará una investigación.

En horas de la mañana, un escape de gas provocó una explosión en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Desde el gobierno de Lanús informaron que tras recibir una alerta se hicieron presentes en el lugar con personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio.

En el lugar constataron que se encontraba trabajando una empresa tercerizada contratada por Metrogas llamada Exgadet, según informó la municipalidad. La compañía realizaba tareas de renovación de redes y, de acuerdo al comunicado oficial, en una de las maniobras con una máquina tuneladora se dañó el caño de la red de distribución.

"Hasta el momento, hemos podido constatar una persona fallecida en el lugar, y tenemos reportadas 30 personas heridas que fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús" , revelaron desde el municipio. De las personas que sufrieron heridas, 7 de ellas están en grave estado, 13 permanecen en observación fuera de peligro y 10 que ya fueron dadas de alta. "Aún se desconoce el paradero de 2 personas que continúan siendo buscadas", señalaron.

El titular de Defensa Civil Lanús, Claudio Arale, habló con la prensa en el marco de una conferencia en la que apuntó contra los trabajadores y responsabilizó de manera directa a la compañía.

El funcionario detalló que "hay detenidos dos jerárquicos" de la empresa acusados de no cumplir con los protocolos de seguridad para este tipo de trabajos en la vía pública. Los arrestos se llevaron a cabo a pedido de la Fiscalía.

Arale destacó la decisión. “La fiscal ordenó la detención de los dos personales jerárquicos de Metrogas que había en el lugar", dijo y agregó: "Tienen que activar el sistema local de emergencias ante un escape de gas en la vía pública para disipar esa fuga de gas con líneas de agua".

Qué ocurrió

Una explosión de un caño de gas causó un estallido de magnitud en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, y dejó al menos un muerto y 20 heridos, siete de los cuales están en grave estado. Todos ellos fueron derivados a hospitales zonales. Los damnificados siguen en observación, según las autoridades de Defensa Civil y Bomberos de Lanús.

La detonación se produjo alrededor de las 9:44 en Beltrán y Del Valle Iberlucea, y según las primeras informaciones, una máquina habría perforado una cañería de distribución de gas. Entre los heridos graves, hay uno con el 80% del cuerpo quemado y otro intubado.

El Gobierno se refirió a la explosión en Remedios de Escalada

Las autoridades municipales de Lanús aclararon que el pedido de detención se efectivizó sobre el personal jerárquico de la empresa que se acercó al lugar de los hechos.

En horas de la tarde, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, informó que sigue de cerca la evolución de la situación y aseguró que está "en contacto permanente" con la distribuidora Metrogas.

"Según lo informado por la empresa, una máquina tunelera habría dañado una cañería de la red de distribución, lo que habría generado un escape de gas. Mientras se realizaban las tareas de reparación, se habría producido una explosión cuyas causas se encuentran bajo investigación", comunicó el ENReGE.

El ENReGE "lamenta las consecuencias de este tipo de accidentes en los servicios públicos" y anunció que llevará adelante las auditorías siniestrales correspondientes que pondrá a disposición de la Justicia.