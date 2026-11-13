Un vecino de Remedios de Escalada que evacuó a su hermana luego de la explosión: "Fue algo monstruoso"

El hombre describió que "de la nada" se encontró con cortinas de fuego de hasta 50 metros. Su testimonio se sumó al de otros vecinos, al afirmar que previo al siniestro sintió mucho olor a gas.

En medio de la emergencia, Walter, un vecino de la zona, evacuó a su hermana, que vive a pocos metros del lugar.

Un vecino de Remedios de Escalada habló de la explosión que afectó a la zona , desatada por la rotura de un caño de gas. Tras ayudar a su hermana a evacuar, el hombre describió que el siniestro "fue algo monstruoso " .

En medio de la emergencia, Walter, un vecino de la zona, evacuó a su hermana, que vive a pocos metros del lugar. El siniestro dejó 20 heridos, con cinco de gravedad, e internados en diversos hospitales de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

“Ella estaba en la esquina, vive tres locales más arriba. Le pedí que bajara y urgentemente me la traje a mi casa”, relató el hombre. En ese sentido, expresó: “Fue algo monstruoso, soy vecino de ahí de toda la vida y tengo gente conocida del barrio".

“Un vecino mencionó que había mucho olor a gas, como si hubiera una pérdida. No se puede explicar la explosión que fue eso; de la nada me encontré con dos cortinas de fuego de más de 50 metros ”, contó Walter, cuyo testimonio se suma al de tantas otras personas que denunciaron demoras en la llegada de la ayuda.

“No se puede explicar la explosión que fue eso; de la nada me encontré con dos cortinas de fuego de más de 50 metros”, contó Walter.

Fuerte explosión e incendio en Remedios de Escalada: al menos 20 heridos, 5 de gravedad

Una fuerte explosión seguida de un incendio, producto de la rotura de un caño de distribución de gas, generó alarma este viernes por la mañana en el centro de Remedios de Escalada, Lanús. El episodio ocurrió en una zona comercial de gran circulación y dejó al momento 20 heridos, cinco de gravedad.

El hecho se registró a las 9:44, en la intersección de Iberlucea y Coronel Beltrán. Según información del municipio de Lanus, personal de la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión.

“Un vecino mencionó que había mucho olor a gas, como si hubiera una pérdida. No se puede explicar la explosión que fue", agregó Walter.

Entre las últimas actualizaciones, se llevó a cabo la evacuación de un hogar de personas discapacitadas que fueron resguardadas en un natatorio. En diálogo con TN, la dueña del lugar informó que recibió a personas en sillas de ruedas, entre otros. "Yo nací en este barrio, vivo y trabajo acá. Es toda gente vecina, les decía que vengan, que se queden acá. Para quienes no tienen donde estar, que vengan acá", expresó la mujer emocionada.

Al momento, se reportan 20 personas heridas, 5 de ellas de gravedad, que fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Las demás fueron llevadas al Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona. Los vecinos de la zona fueron evacuados.