Alerta amarilla por nevadas: cuáles serán las provincias afectadas

Invierno Nieve.jpg

Alerta amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires

La alerta de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad, que pueden ser localmente fuertes, comprende al Área Metropolitana de Buenos Aires y al norte bonaerense, en localidades como Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Lincoln, Pergamino, San Pedro y Baradero. Se espera que las tormentas de mayor intensidad se desarrollen durante esta noche y la madrugada del jueves, según el SMN.

Además, el fenómeno estará acompañado fundamentalmente por intensos chaparrones con abundante caída de agua en cortos períodos y granizo; mientras que se estiman valores totales de precipitación entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Para la población de estas zonas, el organismo meteorológico pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.