Alerta: la OMS clasificó a un talco como "probablemente cancerígeno"

Si bien los estudios no confirmación una conexión estrictamente directa, la OMS decidió clasificar como probablemente cancerígeno al producto luego del informe publicado en la revista The Lancet Oncology. La decisión fue tomada luego de una combinación de estudios parciales en seres humanos - apuntados al desentrañar el cáncer de ovario - y una serie de pruebas realizadas en animales de laboratorio.

Sin embargo, los expertos no descartan ciertos sesgos en los estudios que mostraron un aumento en la incidencia de cáncer. Si bien la evaluación se centró en el talco que no contiene amianto, no se podría excluir que el talco estuviera contaminado con amianto en la mayoría de los estudios con humanos.

Otros casos de estudios sobre la relación talco - cáncer

En junio, el gigante farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson (J&J) cerró un acuerdo definitivo con la justicia de 42 estados en Estados Unidos en un caso donde el uso de talco es apuntado de haber causado cánceres. Por otro lado, una síntesis publicada en enero de 2020 y basada en 250.000 mujeres en Estados Unidos, no encontró un vínculo estadístico entre el uso de talco en las partes genitales y el riesgo de cáncer de ovario.

Uno de los primeros estudios surgió en la década de 1970, al surgir una preocupación sobre la contaminación del talco con amianto, que a menudo se encuentra cerca de los minerales utilizados para fabricar talco. Posteriormente, estudios iniciales señalaron un mayor riesgo de cáncer de ovario en las usuarias de talco.

Otros productos clasificados como cancerígenos

La agencia de la OMS también clasificó como "cancerígeno" para los humanos el acrilonitrilo, un compuesto orgánico volátil utilizado principalmente en la producción de polímeros. Esta decisión se basa en "pruebas suficientes de cáncer de pulmón" y "pruebas limitadas" de cáncer de vejiga en humanos, según la CIRC.

Estos polímeros se utilizan en fibras para ropa, alfombras, plásticos para productos de consumo o piezas de automóviles. El acrilonitrilo también está presente en el humo del cigarrillo. La contaminación del aire constituye otra fuente de exposición de la población.