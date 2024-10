Alerta meteorológica por fuertes lluvias, tormenta eléctrica, viento y granizo: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA

MAPA LLUVIAS.jpg Las lluvias llegan a varias provincias en las próximas horas.

Alerta meteorológico por tormentas fuertes: cuáles son las provincias afectadas

Para este jueves, las zonas del sur de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Catamarca, Chaco, San Luis, Chubut y Río Negro tienen una alerta amarilla por tormentas localmente fuertes. Las mismas pueden llevar abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, importante actividad eléctrica y caída de granizo.



Los valores de precipitación acumulada estarán entre 10 y 25 mm. Para Santiago del Estero y Tucumán, se sumó una alerta naranja, que avisa ante fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Desde el organismo recomiendan no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.