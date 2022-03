¿Por qué comer palta ayuda al corazón?

Un estudio publicado en la revista Journal of the American Heart Association demostró que comer al menos dos porciones de palta o aguacate a la semana reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en un 21%, en comparación con evitar comerlo o hacerlo con poca frecuencia. Sin embargo, no hallaron un beneficio equivalente en la reducción del riesgo de ACV. “La proporción equivale a media taza o media palta”, detalló Lorena Pacheco, autora del estudio e investigadora posdoctoral del departamento de nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, en Boston.