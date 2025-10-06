La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de varios productos de limpieza, cosméticos y dispositivos estéticos que se vendían sin registro o con procedencia irregular.
ANMAT prohibió una marca de lavandina, cosméticos y equipos estéticos
Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial buscan proteger a los consumidores ante productos que se comercializaban sin autorización sanitaria ni procedencia verificada.
Las medidas, publicadas este lunes en el Boletín Oficial, apuntan a prevenir riesgos derivados del uso de artículos que no cumplen con la normativa vigente y sobre los cuales no se pueden garantizar condiciones adecuadas de fabricación, composición o seguridad.
A través de la disposición 7352/2025, el organismo ordenó retirar del mercado distintas aguas lavandinas y limpiadores detectados tras una investigación iniciada por el Servicio de Domisanitarios. El área técnica comprobó que los productos no estaban inscriptos en la ANMAT ni contaban con establecimientos habilitados. Además, se hallaron etiquetas con números de registro inexistentes y domicilios imposibles de verificar.
El relevamiento incluyó la revisión de redes sociales donde se promocionaban los artículos y consultas a la autoridad sanitaria bonaerense, que confirmó no tener registros de la marca ni del fabricante. Por estas irregularidades, la ANMAT resolvió prohibir la elaboración, comercialización, uso y publicidad de todos los productos domisanitarios asociados a la marca Limpimax, en cualquier presentación o envase, hasta que regularicen su situación.
Tratamientos capilares con riesgo sanitario
Por otra parte, la disposición 7322/2025 se refirió a una serie de tratamientos capilares detectados en un comercio de Ramos Mejía, comercializados bajo la marca T’ecnoliss, que incluían distintas fases de alisado y plastificado sin autorización sanitaria.
El Departamento de Cosméticos del organismo advirtió que este tipo de productos puede contener formol, una sustancia prohibida con efectos irritantes y tóxicos. Su exposición prolongada puede generar irritación respiratoria y aumentar el riesgo de cáncer nasofaríngeo. Por ello, la Anmat prohibió su uso, venta, distribución y publicidad en todo el país.
Equipo estético sin procedencia comprobada
En tanto, la disposición 7353/2025 alcanzó a un equipo estético detectado en Chubut durante una inspección conjunta entre la Anmat y el Ministerio de Salud provincial. El dispositivo, identificado con número de serie y cabezal, carecía de documentación de procedencia y del importador responsable.
La empresa titular del registro, Sirex Médica S.A., confirmó que no había importado ni comercializado el equipo. En consecuencia, el organismo dispuso su inmediata prohibición e inhabilitación en todo el país, al considerar presuntamente ilegítimo el modelo Soprano Ice – Alma.
Según la resolución, la falta de procedencia comprobable impide garantizar la seguridad del equipo, lo que representa un riesgo para pacientes y operadores. El dispositivo permanecerá prohibido hasta que se acredite su origen y cumplimiento con las normas técnicas vigentes.
Las tres disposiciones fueron firmadas por la administradora nacional de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, quien instruyó notificar las resoluciones a las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y a las áreas internas encargadas del control de mercado y seguimiento de sumarios.
