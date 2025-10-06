ANMAT prohibió una marca de lavandina, cosméticos y equipos estéticos

Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial buscan proteger a los consumidores ante productos que se comercializaban sin autorización sanitaria ni procedencia verificada.

La ANMAT dispuso la prohibición de productos de limpieza, cosméticos y equipos estéticos sin registro ni procedencia comprobada.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de varios productos de limpieza , cosméticos y dispositivos estéticos que se vendían sin registro o con procedencia irregular.

Las medidas, publicadas este lunes en el Boletín Oficial , apuntan a prevenir riesgos derivados del uso de artículos que no cumplen con la normativa vigente y sobre los cuales no se pueden garantizar condiciones adecuadas de fabricación, composición o seguridad.

A través de la disposición 7352/2025, el organismo ordenó retirar del mercado distintas aguas lavandinas y limpiadores detectados tras una investigación iniciada por el Servicio de Domisanitarios . El área técnica comprobó que los productos no estaban inscriptos en la ANMAT ni contaban con establecimientos habilitados. Además, se hallaron etiquetas con números de registro inexistentes y domicilios imposibles de verificar.

El relevamiento incluyó la revisión de redes sociales donde se promocionaban los artículos y consultas a la autoridad sanitaria bonaerense, que confirmó no tener registros de la marca ni del fabricante. Por estas irregularidades, la ANMAT resolvió prohibir la elaboración, comercialización, uso y publicidad de todos los productos domisanitarios asociados a la marca Limpimax , en cualquier presentación o envase, hasta que regularicen su situación.

Tratamientos capilares con riesgo sanitario

Por otra parte, la disposición 7322/2025 se refirió a una serie de tratamientos capilares detectados en un comercio de Ramos Mejía, comercializados bajo la marca T’ecnoliss, que incluían distintas fases de alisado y plastificado sin autorización sanitaria.

El Departamento de Cosméticos del organismo advirtió que este tipo de productos puede contener formol, una sustancia prohibida con efectos irritantes y tóxicos. Su exposición prolongada puede generar irritación respiratoria y aumentar el riesgo de cáncer nasofaríngeo. Por ello, la Anmat prohibió su uso, venta, distribución y publicidad en todo el país.

Equipo estético sin procedencia comprobada

En tanto, la disposición 7353/2025 alcanzó a un equipo estético detectado en Chubut durante una inspección conjunta entre la Anmat y el Ministerio de Salud provincial. El dispositivo, identificado con número de serie y cabezal, carecía de documentación de procedencia y del importador responsable.

La empresa titular del registro, Sirex Médica S.A., confirmó que no había importado ni comercializado el equipo. En consecuencia, el organismo dispuso su inmediata prohibición e inhabilitación en todo el país, al considerar presuntamente ilegítimo el modelo Soprano Ice – Alma.

Según la resolución, la falta de procedencia comprobable impide garantizar la seguridad del equipo, lo que representa un riesgo para pacientes y operadores. El dispositivo permanecerá prohibido hasta que se acredite su origen y cumplimiento con las normas técnicas vigentes.

Las tres disposiciones fueron firmadas por la administradora nacional de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, quien instruyó notificar las resoluciones a las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y a las áreas internas encargadas del control de mercado y seguimiento de sumarios.