ANSES ahora habilita turnos presenciales en cualquier oficina: cómo acceder

El organismo modificó el sistema de atención y ahora permite elegir libremente la oficina donde realizar gestiones en persona.

El organismo flexibilizó la asignación de sedes y permite seleccionar cualquier dependencia disponible al momento de solicitar atención.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) implementó un cambio importante en su sistema de atención presencial. Desde junio, las personas que necesiten realizar trámites en una oficina ya no están obligadas a concurrir a la sede más cercana a su domicilio registrado, sino que pueden elegir libremente dónde ser atendidas al momento de solicitar un turno.

La medida busca agilizar la atención, reducir demoras y brindar mayor flexibilidad a quienes necesitan realizar gestiones presenciales. Hasta ahora, muchos trámites estaban asociados a una oficina determinada según el domicilio informado en la base de datos del organismo . Con el nuevo esquema, los ciudadanos pueden optar por cualquier dependencia de ANSES que tenga disponibilidad de turnos. La modificación alcanza a una amplia variedad de trámites .

Gran cantidad de gestiones continúa disponible de manera digital a través de Mi ANSES, la aplicación móvil y los canales de atención virtual.

El procedimiento para solicitar atención presencial continúa realizándose de manera online . La principal diferencia es que ahora cada usuario puede elegir la oficina donde desea concretar el trámite , independientemente de su domicilio declarado ante el organismo.

Para obtener un turno es necesario ingresar al portal oficial de ANSES y seleccionar la opción de turnos. El sistema solicita elegir el trámite que se desea realizar y luego muestra las oficinas disponibles junto con los días y horarios habilitados para la atención.

Una vez seleccionada la ubicación, el usuario puede elegir la fecha que más le convenga. Al finalizar el proceso, el sistema genera una constancia con el número de solicitud, la oficina asignada y el horario exacto de atención. Ese comprobante puede descargarse o guardarse para presentarlo el día del turno.

El trámite es completamente gratuito y puede realizarse desde cualquier computadora o celular. ANSES recomienda verificar previamente que los datos personales estén correctamente acreditados en su base de información para evitar inconvenientes durante la gestión.

Quienes necesiten consultar un turno ya otorgado pueden hacerlo utilizando el número de solicitud generado por el sistema. Asimismo, es posible cancelar una cita previamente asignada ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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Mi ANSES: todos los trámites disponibles online

Aunque el nuevo sistema amplía las opciones para la atención presencial, ANSES continúa promoviendo el uso de sus canales digitales.

A través de Mi ANSES, los beneficiarios pueden consultar recibos de haberes, verificar fechas de cobro, actualizar información personal y realizar distintas gestiones vinculadas con asignaciones familiares y prestaciones sociales.

Entre los trámites disponibles de manera digital se encuentran las solicitudes relacionadas con asignaciones por prenatal, maternidad, nacimiento, adopción y matrimonio. También pueden gestionarse prestaciones por desempleo, cambios de medio de cobro para jubilaciones y pensiones, modificaciones vinculadas con asignaciones familiares y la presentación del certificado escolar.

Además, ANSES permite iniciar la solicitud de la Pensión No Contributiva por Invalidez mediante canales digitales, evitando en muchos casos la necesidad de una primera atención presencial. Algunas de estas gestiones pueden completarse desde una computadora, mientras que otras también están disponibles en la aplicación móvil Mi ANSES.

El organismo recomienda que antes de pedir un turno presencial se verifique si el trámite puede realizarse online. Esto permite ahorrar tiempo y evita desplazamientos innecesarios. Muchos de los servicios más consultados por jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ya pueden resolverse sin acudir presencialmente.