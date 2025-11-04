ANSES confirmó el monto de las APU y cuándo se cobran en noviembre 2025







El organismo actualizó los valores de las Asignaciones de Pago Único y fijó el calendario para recibir la prestación en el ante último mes del año.

Las APU se cobran una sola vez y buscan ayudar a las familias en eventos importantes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) y confirmó las fechas de cobro correspondientes a noviembre de 2025. Estas ayudas económicas se entregan en momentos puntuales de la vida familiar, como un nacimiento, una adopción o un casamiento.

Con el aumento aplicado este mes, los valores se ajustan al IPC de septiembre y ya pueden consultarse en la página oficial de Mi ANSES. Las prestaciones estarán disponibles para todos los beneficiarios habilitados a partir del miércoles 12 de noviembre.

ANSES.jpg APU de ANSES: qué son y quiénes pueden acceder Las Asignaciones de Pago Único son prestaciones que se otorgan una sola vez y buscan acompañar a las familias en situaciones especiales. Para acceder, es necesario cumplir con ciertos requisitos y pertenecer a alguno de los grupos contemplados por el organismo.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Empleados rurales.

Trabajadores temporarios o por temporada.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. Cada una de estas categorías puede solicitar la APU correspondiente a su situación, presentando la documentación necesaria en las oficinas o canales digitales de ANSES.

Monto de las APU de ANSES en noviembre 2025 Durante noviembre, las APU recibirán un aumento del 2,1%, de acuerdo con el último índice de inflación. Así, los valores actualizados son los siguientes: Nacimiento: $69.760,97.

Adopción: $417.149,79.

Matrimonio: $104.461. Estos montos se acreditan en una única oportunidad y no se repiten en meses siguientes. Mi ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 Según informó el organismo, el cronograma para cobrar las Asignaciones de Pago Único se extenderá desde el 12 de noviembre, hasta el 10 de diciembre de 2025, sin importar la terminación del número de documento. Las personas que ya presentaron su solicitud y fueron aprobadas podrán verificar la fecha exacta de cobro, ingresando con CUIL y clave de seguridad social a Mi ANSES, en la sección "Consultas de pagos".

