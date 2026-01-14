Aumenta la SUAF de ANSES en febrero 2026: así quedan los nuevos montos

El INDEC ya dio a conocer el dato de inflación de diciembre y el organismo previsional prepara un ajuste para el segundo mes del año.

Los aumentos de ANSES en las SUAF tras el dato de inflación de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el ajuste en los montos de las asignaciones familiares para febrero de 2026 , tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 por parte del INDEC. Este incremento responde a la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/2024, que garantiza actualizaciones mensuales en los haberes para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

El cambio en la metodología de actualización reemplazó el sistema de ajustes cuatrimestrales por uno mensual. Este nuevo método permite una mayor adaptación a las variaciones de precios y asegura que los sectores más vulnerables no pierdan capacidad de compra.

El INDEC informó que el IPC de diciembre de 2025 alcanzó un 2,8% , con una variación acumulada del 31,5% durante el año. Los rubros con mayores aumentos fueron:

Los sectores con menores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

Los nuevos montos de las asignaciones para febrero de 2026 , con el ajuste del 2,8%, quedan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 (pago mensual del 80%: $103.276,80)

$129.096 (pago mensual del 80%: $103.276,80) Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $420.354 (pago mensual del 80%: $336.283,20)

$420.354 (pago mensual del 80%: $336.283,20) Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.547,52

$64.547,52 Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $205.017,12

En el caso de las asignaciones de pago único, los montos actualizados son:

Asignación de Pago Único por nacimiento: $75.207

Asignación de Pago Único por adopción: $449.688

Asignación de Pago Único por matrimonio: $112.612

ANSES-plata-01.jpg ambito.com

Los montos de las asignaciones en enero 2026

Mientras tanto, en enero de 2026, las asignaciones reciben un aumento del 2,5%. Los montos vigentes:

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo): $61.252

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $199.433,02

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58 (pago mensual del 80%: $100.423,66)

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.697,46 (pago mensual del 80%: $326.957,97)

Calendario de pagos de ANSES en enero 2026

El calendario de pagos de ANSES para enero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio):

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

Los beneficiarios deben verificar el calendario según la terminación de su DNI para conocer el día exacto de cobro.