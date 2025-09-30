ANSES lanzó un nuevo programa de beneficios y descuentos que ya está disponible

La entidad ofrece reintegros y promociones exclusivas para que ciertos titulares puedan ahorrar en sus compras diarias, sin gestiones ni trámites adicionales.

En medio de un contexto económico desafiante, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) busca acompañar a los jubilados y pensionados con oportunidades de ahorro . Además del pago de haberes y los aumentos mensuales, el organismo puso en marcha distintas iniciativas para favorecer el consumo de quienes forman parte del sistema previsional.

Una de esas herramientas es Beneficios ANSES , un programa que permite acceder a reintegros y descuentos en una amplia red de comercios de todo el país, como supermercados. La propuesta apunta a que los adultos mayores puedan comprar productos esenciales, desde alimentos hasta artículos de limpieza, a precios más accesibles y con promociones especiales simplemente utilizando la tarjeta donde cobran su prestación mensual.

Beneficios ANSES está diseñado específicamente para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la entidad. No requiere inscripción previa ni realizar trámites adicionales, ya que los descuentos se aplican de manera automática al momento de abonar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se deposita la prestación.

Esto significa que cualquier persona incluida dentro del sistema previsional puede acceder al beneficio, sin importar el monto de su jubilación o pensión, y la medida alcanza a más de 7 millones de titulares.

A través de este esquema, los beneficiarios pueden acceder a promociones en más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el país, incluyendo grandes cadenas de compra, farmacias, perfumerías y comercios de barrio. Entre las ofertas vigentes, se destacan un 10% de ahorro en supermercados y hasta un 20% en productos de limpieza e higiene personal, lo que representa un alivio considerable en los gastos mensuales.

Cómo acceder al descuento en supermercados de ANSES para jubilados y pensionados

Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se perciben los haberes, por lo que no es necesario inscribirse ni presentar cupones. En la mayoría de las cadenas, como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima y Josimar, el ahorro es del 10% en todos los rubros, con un extra del 20% en limpieza y perfumería en algunos casos.

En el caso de Carrefour y Día, los reintegros tienen topes específicos: $35.000 mensuales en el primero y $2.000 por transacción en el segundo.

Además, los convenios bancarios potencian aún más el programa. Por ejemplo, los jubilados y pensionados que cobran en el Banco Nación acceden a un 5% adicional pagando con tarjeta de débito, crédito o a través de la aplicación BNA+ MODO, con un tope de $20.000 al mes.

Por su parte, el Banco Galicia otorga hasta un 25% de descuento y tres cuotas sin interés en supermercados, además de beneficios especiales en farmacias y ópticas.