ANSES oficializó el calendario de pagos de octubre 2025.

Cada mes, las asignaciones, pensiones y jubilaciones del sistema ANSES reciben aumentos que se deciden según el último índice de inflación.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) publicó el calendario de pagos de octubre 2025 . Como es habitual, el depósito de las prestaciones se organizan según el número en el que termina el DNI de cada beneficiario y la prioridad de cada grupo.

Por otro lado, para octubre de 2025 también se confirmaron aumentos para ciertos grupos como las asignaciones, pensiones y jubilaciones , una medida que responde a lo que se establece en la fórmula de movilidad. Los incrementos buscan que estos sectores más vulnerables puedan afrontar la suba de precios mes a mes.

Los aumentos por movilidad para asignaciones, pensiones y jubilaciones se dan en el marco de lo que establece el Decreto 274/2024 . En él, se acuerdan aumentos mensuales cuyo porcentaje de referencia sea el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En tanto la inflación de agosto, fue del 1,9% al igual que la del mes anterior. Teniendo este dato en cuenta, los titulares de pensiones y jubilaciones del sistema ANSES más el bono extraordinario, cuyo pago ya se confirmó, cobrarán en octubre los siguientes montos:

Jubilación mínima: $326.304,88 más el bono de $70.000, total $396.304,88.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 más el bono de $70.000, total $331.016,96.

Pensiones No Contributivas (PNC): $228.381,85 más el bono de $70.000, total $298.381,85.

Jubilación máxima: pasa de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.

En cuanto a las asignaciones, tanto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como las del Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF) quedan así:

AUH por hijo menor: $117.229,14

AUH por hijo con discapacidad: $381.789,19

Asignación Familiar por Hijo (tramo 1 de ingresos): $58.572,85.

Asignación familiar por Hijo con Discapacidad: $190.714,27.

Cabe recordar que en el caso de la AUH solo se deposita el 80%, ya que el porcentaje restante se acumula para su eventual cobro tras la presentación de la libreta AUH.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES que corresponde al décimo mes del año en curso inicia el miércoles 8 de octubre:

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

DNI terminado en 0: 8/10

DNI terminado en 1: 9/10

DNI terminado en 2: 9/10

DNI terminado en 3: 13/10

DNI terminado en 4: 14/10

DNI terminado en 5: 15/10

DNI terminado en 6: 16/10

DNI terminado en 7: 17/10

DNI terminado en 8: 20/10

DNI terminado en 9: 21/10

Jubilaciones y pensiones (superiores al mínimo)

DNI terminados en 0 y 1: 22/10

DNI terminados en 2 y 3: 23/10

DNI terminados en 4 y 5: 24/10

DNI terminados en 6 y 7: 27/10

DNI terminados en 8 y 9: 28/10

Asignación Familiar por Hijo y AUH

DNI terminado en 0: 8/10

DNI terminado en 1: 9/10

DNI terminado en 2: 9/10

DNI terminado en 3: 13/10

DNI terminado en 4: 14/10

DNI terminado en 5: 15/10

DNI terminado en 6: 16/10

DNI terminado en 7: 17/10

DNI terminado en 8: 20/10

DNI terminado en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 9/10

DNI terminado en 1: 13/10

DNI terminado en 2: 14/10

DNI terminado en 3: 15/10

DNI terminado en 4: 16/10

DNI terminado en 5: 17/10

DNI terminado en 6: 20/10

DNI terminado en 7: 21/10

DNI terminado en 8: 22/10

DNI terminado en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9/10

DNI terminados en 2 y 3: 13/10

DNI terminados en 4 y 5: 14/10

DNI terminados en 6 y 7: 15/10

DNI terminados en 8 y 9: 16/10

La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Primera quincena: 09/10 al 10/11

Segunda quincena: 20/10 al 10/11

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8/10

DNI terminados en 2 y 3: 8/10

DNI terminados en 4 y 5: 9/10

DNI terminados en 6 y 7: 9/10

DNI terminados en 8 y 9: 9/10

Asignaciones familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: 8/10 al 10/11

Desempleo – Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 21/10

DNI terminados en 2 y 3: 22/10

DNI terminados en 4 y 5: 23/10

DNI terminados en 6 y 7: 24/10

DNI terminados en 8 y 9: 27/10

Desempleo – Plan 2 (septiembre que se paga en octubre)