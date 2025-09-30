La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de octubre 2025. Como es habitual, el depósito de las prestaciones se organizan según el número en el que termina el DNI de cada beneficiario y la prioridad de cada grupo.
ANSES oficializó el calendario de pagos de octubre 2025
Cada mes, las asignaciones, pensiones y jubilaciones del sistema ANSES reciben aumentos que se deciden según el último índice de inflación.
Por otro lado, para octubre de 2025 también se confirmaron aumentos para ciertos grupos como las asignaciones, pensiones y jubilaciones, una medida que responde a lo que se establece en la fórmula de movilidad. Los incrementos buscan que estos sectores más vulnerables puedan afrontar la suba de precios mes a mes.
Aumento en las prestaciones de ANSES
Los aumentos por movilidad para asignaciones, pensiones y jubilaciones se dan en el marco de lo que establece el Decreto 274/2024. En él, se acuerdan aumentos mensuales cuyo porcentaje de referencia sea el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En tanto la inflación de agosto, fue del 1,9% al igual que la del mes anterior. Teniendo este dato en cuenta, los titulares de pensiones y jubilaciones del sistema ANSES más el bono extraordinario, cuyo pago ya se confirmó, cobrarán en octubre los siguientes montos:
- Jubilación mínima: $326.304,88 más el bono de $70.000, total $396.304,88.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 más el bono de $70.000, total $331.016,96.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $228.381,85 más el bono de $70.000, total $298.381,85.
- Jubilación máxima: pasa de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.
En cuanto a las asignaciones, tanto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como las del Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF) quedan así:
- AUH por hijo menor: $117.229,14
- AUH por hijo con discapacidad: $381.789,19
- Asignación Familiar por Hijo (tramo 1 de ingresos): $58.572,85.
- Asignación familiar por Hijo con Discapacidad: $190.714,27.
Cabe recordar que en el caso de la AUH solo se deposita el 80%, ya que el porcentaje restante se acumula para su eventual cobro tras la presentación de la libreta AUH.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025
El calendario de pagos de ANSES que corresponde al décimo mes del año en curso inicia el miércoles 8 de octubre:
Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)
- DNI terminado en 0: 8/10
- DNI terminado en 1: 9/10
- DNI terminado en 2: 9/10
- DNI terminado en 3: 13/10
- DNI terminado en 4: 14/10
- DNI terminado en 5: 15/10
- DNI terminado en 6: 16/10
- DNI terminado en 7: 17/10
- DNI terminado en 8: 20/10
- DNI terminado en 9: 21/10
Jubilaciones y pensiones (superiores al mínimo)
- DNI terminados en 0 y 1: 22/10
- DNI terminados en 2 y 3: 23/10
- DNI terminados en 4 y 5: 24/10
- DNI terminados en 6 y 7: 27/10
- DNI terminados en 8 y 9: 28/10
Asignación Familiar por Hijo y AUH
- DNI terminado en 0: 8/10
- DNI terminado en 1: 9/10
- DNI terminado en 2: 9/10
- DNI terminado en 3: 13/10
- DNI terminado en 4: 14/10
- DNI terminado en 5: 15/10
- DNI terminado en 6: 16/10
- DNI terminado en 7: 17/10
- DNI terminado en 8: 20/10
- DNI terminado en 9: 21/10
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 9/10
- DNI terminado en 1: 13/10
- DNI terminado en 2: 14/10
- DNI terminado en 3: 15/10
- DNI terminado en 4: 16/10
- DNI terminado en 5: 17/10
- DNI terminado en 6: 20/10
- DNI terminado en 7: 21/10
- DNI terminado en 8: 22/10
- DNI terminado en 9: 23/10
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 9/10
- DNI terminados en 2 y 3: 13/10
- DNI terminados en 4 y 5: 14/10
- DNI terminados en 6 y 7: 15/10
- DNI terminados en 8 y 9: 16/10
- La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
- Primera quincena: 09/10 al 10/11
- Segunda quincena: 20/10 al 10/11
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 8/10
- DNI terminados en 2 y 3: 8/10
- DNI terminados en 4 y 5: 9/10
- DNI terminados en 6 y 7: 9/10
- DNI terminados en 8 y 9: 9/10
Asignaciones familiares de PNC
- Todas las terminaciones de DNI: 8/10 al 10/11
Desempleo – Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 21/10
- DNI terminados en 2 y 3: 22/10
- DNI terminados en 4 y 5: 23/10
- DNI terminados en 6 y 7: 24/10
- DNI terminados en 8 y 9: 27/10
Desempleo – Plan 2 (septiembre que se paga en octubre)
Todas las terminaciones de DNI: 1/10 al 10/10
