ANSES paga $505.748 en octubre: quiénes cobran el total y el calendario completo de cobro

Conocé el monto que se cobrará en octubre para jubilados y pensionados con el haber mínimo. Cómo se integra el monto, quiénes cobran el bono completo y cuándo paga ANSES.

ANSES paga en octubre un bono de hasta $70.000 junto con los haberes previsionales y lleva el ingreso de la jubilación mínima a $505.748,51.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó a pagar los haberes previsionales correspondientes a octubre con un aumento del 1,66% y un bono extraordinario de hasta $70.000 . De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima pueden recibir un total de $505.748,51 durante este mes.

El monto final surge de sumar el haber mínimo actualizado de $435.748,51 y el refuerzo previsional. Para quienes cobran por encima de la mínima, el bono puede ser proporcional y se calcula para completar el monto máximo establecido para octubre.

El ingreso de $505.748,51 se compone de dos partes: el haber mínimo previsional de $435.748,51 y el bono extraordinario de $70.000 . La actualización del haber responde a la movilidad previsional correspondiente a octubre, que fue del 1,66%.

El refuerzo no forma parte del haber previsional ordinario. Se trata de un bono extraordinario que se suma al pago mensual y permite que quienes cobran la mínima alcancen el total de $505.748,51 .

Otros beneficios previsionales también reciben el refuerzo. La PUAM tiene un haber base de $348.598,81 y, con el bono completo, llega a $418.598,81 . En el caso de las PNC por invalidez y vejez, el haber base es de $305.023,96 y el total con el refuerzo alcanza $375.023,96 .

Bono extraordinario de $70.000: quiénes cobran el refuerzo completo

El bono completo de $70.000 corresponde a quienes tienen un haber previsional igual o inferior a la jubilación mínima de $435.748,51. En esos casos, el refuerzo se suma íntegramente al haber mensual y permite alcanzar los $505.748,51.

La medida alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional que cumplen las condiciones establecidas para el refuerzo. También contempla determinadas Pensiones No Contributivas y otros beneficios previsionales incluidos en la normativa.

El bono es extraordinario y no remunerativo, por lo que no modifica el haber previsional de base. Para consultar exactamente cuánto corresponde cobrar, los beneficiarios pueden ingresar a mi ANSES, donde también figura la fecha y el lugar de cobro.

Quiénes reciben el bono proporcional y hasta qué tope

Los jubilados que cobran más de $435.748,51 pero menos de $505.748,51 no reciben los $70.000 completos. En esos casos, ANSES aplica un bono proporcional para que el ingreso total alcance el tope establecido para octubre.

Por ejemplo, un jubilado que tiene un haber de $470.000 recibiría un refuerzo de $35.748,51, de modo que el total del mes llegue a $505.748,51. Cuanto más cerca esté el haber de la mínima, mayor será el bono; y cuanto más se aproxime al tope, menor será el refuerzo.

Quienes superan los $505.748,51 de haber mensual no reciben este bono, ya que el esquema busca llevar los ingresos previsionales inferiores al límite hasta ese monto. Por eso, el refuerzo no representa necesariamente $70.000 para todos los jubilados.

Calendario de cobro de ANSES para octubre: fechas según la terminación del DNI

Los jubilados y pensionados que cobran haberes que no superan la mínima tienen el siguiente cronograma durante octubre:

DNI terminado en 0: 8 de octubre.

8 de octubre. DNI terminado en 1: 9 de octubre.

9 de octubre. DNI terminado en 2: 13 de octubre.

13 de octubre. DNI terminado en 3: 14 de octubre.

14 de octubre. DNI terminado en 4: 15 de octubre.

15 de octubre. DNI terminado en 5: 16 de octubre.

16 de octubre. DNI terminado en 6: 19 de octubre.

19 de octubre. DNI terminado en 7: 20 de octubre.

20 de octubre. DNI terminado en 8: 21 de octubre.

21 de octubre. DNI terminado en 9: 22 de octubre.

Para quienes cobran haberes superiores a la mínima, el calendario comienza después y se organiza en grupos de dos terminaciones de DNI: 0 y 1, el 23 de octubre; 2 y 3, el 26; 4 y 5, el 27; 6 y 7, el 28; y 8 y 9, el 29 de octubre.

La fecha individual también puede consultarse desde mi ANSES, dentro de la sección de cobros. El organismo recomienda verificar allí el día y lugar asignados para cada prestación.