Volver al trabajo: cuándo se cobra en diciembre 2025 el ex Potenciar Trabajo

Los beneficiarios del programa cobran este mes una suma fija de $78.000. A continuación, los detalles.

Fecha de cobro del ex Potenciar Trabajo

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, ex (Potenciar Trabajo), recibirán una nueva ayuda económica. En diciembre 2025, para quienes mantienen el plan, el pago se acredita de manera automática.

El plan promueve la participación en actividades de formación laboral y en prácticas en ámbitos de trabajo. Además ofrece asistencia para desarrollar emprendimientos individuales y asociativos.

potenciar trabajo.jpg Los beneficiario de Potenciar Trabajo de ANSES cobran el día 5 de cada mes. Qué es un plan Volver al Trabajo, antes llamado Potenciar Trabajo El plan original, Potenciar Trabajo, surgió como un auxilio social orientado a quienes no tenían empleo formal o tenían ingresos bajos. Con los cambios introducidos este año, sus beneficiarios fueron transferidos a dos nuevos programas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

La idea detrás de Volver al Trabajo es apoyar a quienes buscan insertarse en el mundo laboral formal, con capacitación, formación de oficios o proyectos productivos. Eso quiere decir que no se trata solo de una ayuda económica, ya que también hay un compromiso de seguir determinados requisitos para mantener el beneficio.

Sueldo pesos dinero.jpg M1 Para 2025, quienes reciben Volver al Trabajo siguen cobrando una suma fija, mensual, no remunerativa: ese monto no se ajusta mes a mes como otras ayudas, sino que se mantiene estable desde hace varios meses. Es una herramienta destinada a sectores vulnerables, trabajadores informales o personas sin cobertura laboral formal. Aun así, como el mercado y la economía cambian, su efectividad depende también de que quienes lo reciben puedan concretar oportunidades laborales reales.

Potenciar Trabajo: cuándo se cobra Volver al Trabajo en diciembre 2025 Para diciembre de 2025, se confirmó que la acreditación del beneficio será el viernes 5 de diciembre para todos los beneficiarios de Volver al Trabajo, y también de Acompañamiento Social. El monto seguirá siendo de $78.000. No hay incremento ni ajuste anunciado, algo que repiten desde hace ya varios meses. Para chequear si efectivamente se hará el pago, los titulares pueden ingresar al portal oficial ANSES, o al sitio Mi Argentina, con su número de CUIL y clave de seguridad social. En la sección “Mis cobros” debe figurar la prestación activa.