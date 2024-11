ANSES pagará un bono de $ 200.000 en diciembre 2024: quiénes podrán acceder

Tener 65 años o más.

Residir en Argentina.

No contar con otra jubilación o pensión.

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

Este beneficio de ANSES está destinado a todos los adultos mayores de 65 años que no puedan recibir una jubilación tradicional, debido a que no cuentan con los años de aportes requeridos o no trabajaron en relación de dependencia.

Este programa asegura que quienes no tienen un ingreso estable puedan contar con una prestación económica y acceso a servicios de salud a través del PAMI.

Cuándo cobro la PUAM en diciembre 2024