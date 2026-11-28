La liquidación de fin de año reúne tres conceptos y contempla un cronograma escalonado según la terminación del documento.

El calendario de diciembre establece jornadas diferenciadas para los titulares de prestaciones previsionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuánto cobrarán en diciembre de 2026 los jubilados que perciben el haber mínimo. El ingreso alcanzará los $730.274,20 netos , una cifra que contempla la actualización mensual, la segunda cuota del aguinaldo y un bono extraordinario.

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El pago llegará en una única acreditación bancaria , de acuerdo con el calendario organizado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las primeras fechas están previstas para el miércoles 9 de diciembre, mientras que el cronograma se extenderá hasta el día 23 para los beneficiarios con haberes superiores al mínimo.

El importe de $730.274,20 corresponde a los jubilados que cobran la prestación mínima del sistema previsional . La suma surge de integrar tres componentes: el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre y el bono extraordinario de $70.000.

ANSES prepara la liquidación de diciembre con cambios en los ingresos de los beneficiarios del sistema previsional.

Para diciembre, el haber mínimo quedó establecido en $453.796,70 , luego de aplicarse una suba del 2,17% vinculada con el índice de inflación de octubre informado por el INDEC. A ese importe se suma la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que para quienes perciben la mínima representa $226.898,35 . El cálculo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre, sin incluir el bono extraordinario.

El tercer componente es el refuerzo previsional de $70.000 , que se acredita completo para quienes cobran la jubilación mínima. Esta suma no está alcanzada por el descuento de obra social. El descuento aplicado corresponde al aporte del 3% para la obra social sobre el haber mensual y el medio aguinaldo. Una vez realizada esa deducción, el refuerzo se incorpora sin retenciones, lo que explica la diferencia entre el importe bruto y el dinero que finalmente llega a la cuenta bancaria.

Cuánto cobran de bolsillo los jubilados con la mínima en diciembre

El ingreso de $730.274,20 corresponde específicamente a quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono completo. Para otros beneficiarios, la liquidación cambia según el tipo de prestación y el monto mensual que perciben. Estos son algunos de los importes previstos para diciembre:

Jubilación mínima: $750.695,05 brutos y $730.274,20 netos estimados

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $614.556,04 brutos y $598.219,36 netos estimados

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $546.486,54 brutos y $532.191,94 netos estimados

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber equivale al 80% de la jubilación mínima. En diciembre, se suma el medio aguinaldo y el bono de $70.000, de acuerdo con las condiciones establecidas para el refuerzo. Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, en tanto, representan el 70% del haber mínimo. También incorporan el aguinaldo y el bono extraordinario.

Los haberes de fin de año contemplan distintos conceptos que forman parte del esquema de pagos del organismo. Pexels

Fechas de cobro por DNI: cuándo empiezan a pagar en diciembre

El calendario de ANSES para diciembre comenzará el miércoles 9 y terminará el miércoles 23. La organización contempla diferentes fechas según el tipo de prestación y la terminación del documento. Para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminado en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminado en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

En cambio, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tendrán este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Las Pensiones No Contributivas tendrán un esquema propio: