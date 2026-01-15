Cate Blanchett se suma a la secuela del live action de "Cómo entrenar a tu dragón" repitiendo su papel de Valka + Seguir en









Blanchett estará acompañada por Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James y Harry Trevaldwyn.

La 2 veces ganadora del Oscar le puso su voz al personaje en su versión animada.

Cate Blanchett regresa al mítico pueblo de Berk. La dos veces ganadora del Oscar protagonizará la película live action Cómo entrenar a tu dragón 2 como Valka, retomando el papel que prestó en la trilogía animada original.

Cómo entrenar a tu dragón sigue las aventuras de Hipo, un adolescente flacucho e inadaptado que se hace amigo de un dragón herido al que llama Desdentao, un vínculo que desafía siglos de tradición, donde vikingos y dragones han sido enemigos acérrimos durante mucho tiempo.

De qué trata la secuela de Cómo entrenar a tu dragón La secuela se ambienta cinco años después y sigue a Hipo, de 20 años, y a sus amigos en su encuentro con Valka, la madre perdida de Hipo, y su lucha contra un loco que quiere conquistar el mundo con un ejército de dragones. Blanchett estará acompañada en Cómo entrenar a tu dragón 2 por Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James y Harry Trevaldwyn.

Dean DeBlois escribe y dirige la secuela, tras haber dirigido previamente la trilogía animada de Cómo entrenar a tu dragón, que recaudó 1.600 millones de dólares. También dirigió la nueva versión de acción real de 2025, que recaudó 646 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en el cuarto estreno más taquillero de Hollywood del año.

Universal y DreamWorks han programado el estreno en cines de la película de acción real Cómo entrenar a tu dragón 2 para el 10 de junio de 2027. En su fecha de estreno actual, Cómo entrenar a tu dragón 2 se estrenará una semana después de la película animada de Sony Spider-Man: Más allá del Spider-Verso.

