SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de enero 2026 - 17:12

Harry Styles confirmó la fecha de lanzamiento de su próximo álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

El cantante reveló la portada y la fecha de lanzamiento de su cuarto álbum, compuesto por 12 canciones.

Se trata del cuarto álbum en solitario de Styles.

Se trata del cuarto álbum en solitario de Styles.

Harry Styles confirmó que su nuevo álbum “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” se lanzará el 6 de marzo.

El cantante reveló la portada y la fecha de lanzamiento de su cuarto álbum el jueves por la tarde. El proyecto de 12 canciones contará con la producción ejecutiva de Kid Harpoon, quien también dirigió el último álbum del exlíder de Talking Heads, David Byrne.

Informate más
Embed - @harrystyles on Instagram: "Kiss All The Time. Disco, Occasionally. March 6th."
View this post on Instagram

El anuncio no llega después de que se rumoreará desde hace meses sobre un regreso en 2026 y la semana pasada aparecieron una serie de vallas publicitarias en ciudades desde Nueva York hasta Madrid y Roma con frases como "Pertenecemos juntos" y "Nos vemos muy pronto", junto con un sitio web críptico.

Cómo fue la última gira de Harry Styles

Styles estuvo de gira durante casi dos años para promocionar su segundo y tercer álbum en solitario. Su gira "Love on Tour", retrasada por la pandemia, se lanzó en septiembre de 2021 y concluyó en Reggio Emilia, Italia, el 22 de julio de 2023. Su tercer álbum en solitario, "Harry's House", se lanzó en mayo de 2022. El álbum ganó el premio Grammy al mejor álbum al año siguiente.

Las redes sociales de Styles volvieron a la vida la última semana de diciembre cuando publicó un video suyo interpretando su instrumental "Forever, Forever" al piano en la última fecha de "Love on Tour". El video termina con la frase "We belong together" (pertenecemos juntos) parpadeando en la pantalla.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias