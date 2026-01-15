Harry Styles confirmó la fecha de lanzamiento de su próximo álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" + Seguir en









El cantante reveló la portada y la fecha de lanzamiento de su cuarto álbum, compuesto por 12 canciones.

Se trata del cuarto álbum en solitario de Styles.

Harry Styles confirmó que su nuevo álbum “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” se lanzará el 6 de marzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cantante reveló la portada y la fecha de lanzamiento de su cuarto álbum el jueves por la tarde. El proyecto de 12 canciones contará con la producción ejecutiva de Kid Harpoon, quien también dirigió el último álbum del exlíder de Talking Heads, David Byrne.

Embed - @harrystyles on Instagram: "Kiss All The Time. Disco, Occasionally. March 6th." View this post on Instagram El anuncio no llega después de que se rumoreará desde hace meses sobre un regreso en 2026 y la semana pasada aparecieron una serie de vallas publicitarias en ciudades desde Nueva York hasta Madrid y Roma con frases como "Pertenecemos juntos" y "Nos vemos muy pronto", junto con un sitio web críptico.

Cómo fue la última gira de Harry Styles Styles estuvo de gira durante casi dos años para promocionar su segundo y tercer álbum en solitario. Su gira "Love on Tour", retrasada por la pandemia, se lanzó en septiembre de 2021 y concluyó en Reggio Emilia, Italia, el 22 de julio de 2023. Su tercer álbum en solitario, "Harry's House", se lanzó en mayo de 2022. El álbum ganó el premio Grammy al mejor álbum al año siguiente.

Las redes sociales de Styles volvieron a la vida la última semana de diciembre cuando publicó un video suyo interpretando su instrumental "Forever, Forever" al piano en la última fecha de "Love on Tour". El video termina con la frase "We belong together" (pertenecemos juntos) parpadeando en la pantalla.