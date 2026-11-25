Descuentos en supermercados para jubilados de ANSES en noviembre 2026: cómo ahorrar hasta $40.000 en el cierre del mes + Agregar ámbito en









Las promociones tienen distintos topes, condiciones y fechas de vigencia. Qué revisar antes de pasar por caja para cuidar el presupuesto.

Las compras en supermercados representan uno de los principales gastos mensuales de los jubilados y pensionados. Magnific

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todavía tienen alternativas para reducir el gasto en alimentos y productos de primera necesidad durante los últimos días de noviembre. Las promociones disponibles en supermercados incluyen descuentos de hasta el 15% y, en determinadas entidades bancarias, reintegros adicionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El programa de beneficios alcanza a distintas cadenas comerciales y permite acceder a rebajas mediante el uso de la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación previsional. Según la información difundida sobre el esquema vigente, la red comprende más de 7.500 comercios y 13.500 puntos de venta distribuidos en el país.

Los medios de pago y las condiciones de cada promoción determinan el acceso a los beneficios. Magnific Qué cadenas participan y qué días conviene hacer las compras antes de que termine noviembre Las promociones de noviembre contemplan diferentes jornadas según la cadena. Como el calendario ya entra en su tramo final, organizar las compras entre el miércoles 25 y el lunes 30 puede marcar una diferencia en el gasto mensual. Entre las principales alternativas aparecen:

Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento de lunes a jueves en todos los rubros, excepto electrodomésticos. También contemplan un 20% adicional en perfumería y limpieza. No tienen tope de reintegro, aunque el beneficio no se acumula con otras promociones

Coto: aplica un 10% de lunes a jueves en los rubros incluidos. Quedan afuera carnes, electrodomésticos y determinadas marcas seleccionadas. No establece un límite de devolución

Carrefour: ofrece un 10% de lunes a miércoles, con un tope de reintegro de $35.000. La promoción excluye carnes, electrodomésticos y algunas marcas

La Anónima y Super CAS/FASA: tienen un 10% los lunes y martes, con exclusiones similares a las de otras cadenas y sin tope de reintegro

Josimar: aplica un 10% los martes en todos los rubros, sin límite de devolución

Día: brinda un 10% los lunes, con un máximo de $2.000 por operación. Incluye todos los productos y permite acumular otras promociones

Chango Más: ofrece un 10% todos los días, con un tope de $12.000 por transacción y $50.000 mensuales

Toledo: contempla un 15% los miércoles, sin tope de reintegro, con exclusiones para determinados productos Paso a paso para aprovechar el reintegro con tu tarjeta de débito sin hacer trámites Uno de los puntos favorables del programa es que no requiere inscripción previa ni la presentación de documentación adicional en el supermercado. El acceso se encuentra vinculado a la tarjeta bancaria con la que el titular cobra habitualmente su jubilación o pensión. Para obtener el descuento, hay que seguir estos pasos:

identificar el supermercado adherido: antes de salir, consultar qué cadenas participan y cuáles son los días habilitados para comprar

revisar los productos alcanzados: algunas promociones dejan afuera carnes, electrodomésticos y determinadas marcas. También hay beneficios específicos para perfumería y artículos de limpieza

llevar la tarjeta de débito previsional: debe ser la misma asociada a la cuenta bancaria donde se depositan los haberes de ANSES

pagar directamente en caja: realizar la operación con el medio de pago habilitado para la promoción. No alcanza con presentar el documento o informar que se cobra una prestación previsional

controlar el reintegro: revisar los movimientos de la cuenta bancaria durante los días posteriores, especialmente cuando el beneficio no se descuenta directamente del importe de la compra El cierre del mes vuelve a poner el foco en los gastos cotidianos y la administración del presupuesto familiar. Magnific Promociones bancarias que podés sumar para estirar el ahorro en góndola Además de los descuentos generales del programa previsional, algunas entidades financieras ofrecen beneficios propios para quienes cobran sus haberes en esos bancos. La combinación puede resultar conveniente, aunque no todas las promociones son acumulables. Estas son algunas de las alternativas informadas para noviembre:

Banco Patagonia: ofrece descuentos de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope mensual de reintegro de $40.000 para jubilados. Las condiciones dependen del establecimiento, la tarjeta y la promoción específica

Banco Nación: suma un 5% de reintegro en supermercados adheridos, con un límite de $5.000 semanales y $20.000 mensuales. Para acceder hay que pagar mediante BNA+ MODO con los medios habilitados

Banco Galicia: dispone de promociones de hasta el 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en compras seleccionadas. El tope mensual informado para supermercados es de $20.000

Banco Supervielle: ofrece un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El límite es de $25.000 pagando con tarjeta de débito y de $15.000 mediante QR

Temas ANSES

Supermercados

descuentos

Jubilados