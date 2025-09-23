La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará el proceso de devolución de percepciones a sus contribuyentes compraron artículos en dólares, realizaron gastos internacionales u obtuvieron divisas de ahorro. Esto incluye tanto ingresos retenidos como intereses generados, a los que se aplicará la retención del Impuesto a las Ganancias.
Arca: empieza la devolución de percepciones por consumos en dólares y así se acredita el pago
Conocé cómo es el procedimiento completo para solicitar y obtener los montos de devolución.
El procedimiento para pedir la devolución de percepciones es simple: los contribuyentes deberán ingresar al portal de ARCA con CUIL y Clave Fiscal y acceder al servicio “Devolución de percepciones”. Luego, deberán seleccionar las percepciones informadas por el organismo y agregar manualmente aquellas que no figuren, junto con la documentación que las respalde.
Quiénes pueden pedir la devolución
Los contribuyentes que pueden solicitar la devolución de percepciones son aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:
- No estar inscriptos en el Impuesto a las Ganancias, ni les corresponde realizar la inscripción.
- Estar inscriptos en el Impuesto a las Ganancias pero no en bienes personales, exclusivamente por las percepciones realizadas bajo el código 219.
- No estar inscriptos en el Impuesto sobre los Bienes Personales, ni les corresponde realizar dicha inscripción.
- Estar inscriptos en el Impuesto sobre los Bienes Personales pero no en ganancias, exclusivamente por las percepciones realizadas bajo el código 217.
- Trabajar en relación de dependencia y no sufrir retenciones del Impuesto a las Ganancias por parte de su empleador como agente de retención.
- Trabajar en relación de dependencia y sufrir retenciones del Impuesto a las Ganancias por parte de su empleador, como agente de retención.
Devolución de prestaciones: cómo consultar el estado de mi trámite en ARCA
Una vez realizada la solicitud de devolución, los contribuyentes podrán verificar el estado de sus trámites. Para ello, podrán consultar el servicio “Pago Devoluciones” y realizar el procedimiento correspondiente en “Devolución de Percepciones”. La aprobación o rechazo de la misma está sujeta a controles sistémicos o verificaciones posteriores realizados por ARCA.
Cómo se acredita la devolución de percepciones
En caso de que el organismo apruebe la solicitud, el monto de devolución se acreditará en la cuenta bancaria informada por el contribuyente al momento de realizar la declaración de la CBU. Este monto se podrá observar a partir de los tres días hábiles corridos después de la aprobación de la solicitud.
