ARCA extiende el plan de facilidades de pago para regularizar deudas impositivas

La adhesión se realiza de manera digital y contempla distintas condiciones según el perfil del contribuyente.

El esquema contempla cuotas, distintos perfiles de contribuyentes y beneficios para quienes regularicen su situación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la extensión del plan de facilidades de pago destinado a contribuyentes con obligaciones fiscales vencidas, en el marco de su política de regularización tributaria. La prórroga permite que monotributistas y empresas puedan incluir deudas impositivas y previsionales bajo un esquema de financiación en cuotas, con condiciones que varían según el perfil fiscal y el tipo de obligación.

El organismo detalló que el objetivo central es facilitar la normalización de la situación fiscal, permitiendo a los contribuyentes acceder nuevamente a certificados de cumplimiento, evitar acciones de cobro y ordenar su pasivo tributario en un contexto económico complejo.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Qué deudas se pueden regularizar con el plan de ARCA Según la información oficial difundida por el organismo, el régimen permite incluir obligaciones impositivas vencidas, aportes y contribuciones a la seguridad social, intereses resarcitorios y punitorios, así como determinadas deudas que se encuentren en instancia administrativa.

Las condiciones del plan, como la cantidad máxima de cuotas, el porcentaje de anticipo y la tasa de financiación, pueden variar en función del tipo de contribuyente. Esto implica que no todos acceden a las mismas facilidades, ya que el esquema se adapta al nivel de riesgo fiscal y la naturaleza de la deuda consolidada.

Cómo adherirse al plan de ARCA y qué ventajas ofrece La adhesión se realiza de manera completamente digital a través del sitio oficial del organismo, ingresando con CUIT y clave fiscal al servicio correspondiente de planes de pago. El sistema permite simular la deuda consolidada antes de confirmar la adhesión, visualizar el detalle de cuotas y conocer el costo financiero del plan.

Entre las principales ventajas del régimen se destacan la posibilidad de financiar deudas en cuotas mensuales, la suspensión de acciones de cobro mientras el plan esté vigente y al día, y la recuperación de la condición de cumplimiento fiscal, requisito clave para operar comercialmente y participar en determinados trámites administrativos.

