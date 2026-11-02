Murió un turista argentino de 26 años tras estrellarse con un ala delta en Río de Janeiro + Agregar ámbito en









Adrián Guillermo Arismendi falleció junto al instructor durante un intento de aterrizaje en la playa de São Conrado. La Policía investiga las causas del accidente.

Un turista argentino de 26 años murió en Río de Janeiro tras un accidente en ala delta. Magnific

Un turista argentino de 26 años murió este lunes en Río de Janeiro tras sufrir un accidente mientras realizaba un vuelo en ala delta junto a un instructor. La tragedia ocurrió durante un intento de aterrizaje en la playa de São Conrado, en la zona sur de la ciudad brasileña, donde funciona una pista habilitada para esta actividad turística.

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La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, mientras que el instructor que lo acompañaba era Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. Ambos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los principales puntos de vuelo libre de Río, con destino a la zona de aterrizaje ubicada sobre la franja de arena.

Según los testimonios recogidos por medios brasileños, el ala delta habría realizado una maniobra por debajo de la trayectoria habitual durante la aproximación final y terminó impactando contra el muro que separa el paseo marítimo de la playa. El desnivel, de aproximadamente 2,5 metros, habría agravado las consecuencias del choque.

Cómo fue el accidente y qué investigan las autoridades El Cuerpo de Bomberos recibió el aviso a las 11.23 y desplegó equipos de rescate y una aeronave para asistir a las víctimas. Arismendi y Rodrigues dos Santos fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea, donde ingresaron en estado crítico y con paro cardiorrespiratorio.

La Secretaría Municipal de Salud confirmó que ambos fallecieron pese a los esfuerzos del equipo médico. “Las víctimas ingresaron a la unidad en parada cardiorrespiratoria. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente no resistieron”, comunicó el organismo.

Tras el siniestro, las autoridades suspendieron los vuelos en ala delta en la zona mientras avanzan las actuaciones. La investigación quedó a cargo de la comisaría 15, con jurisdicción en Gávea, que dispuso el peritaje del equipo utilizado y la toma de declaraciones a testigos. El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, indicó ante la Policía que el instructor trabajaba como piloto del club desde hacía aproximadamente diez años y había asumido esa función cerca de un año atrás. También confirmó que era el primer vuelo en ala delta de Arismendi, quien había viajado a Río junto a un grupo de amigos.