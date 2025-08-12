Bariloche: un micro con turistas desbarrancó y volcó camino al cerro Catedral







El chofer de la compañía sufrió un desmayo y el vehículo cayó a la vera de la ruta. Un grupo de pasajeros debió ser asistido.

El micro quedó volcado a un costado de la ruta de acceso al cerro Catedral.

Un micro de la empresa Mi Bus con turistas desbarrancó y volcó este martes en la ruta de acceso al cerro Catedral, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, luego de que el chofer sufriera un desmayo. Pasajeros debieron ser asistidos.

De acuerdo a información de medios locales, el accidente ocurrió a las 13.20. Los directivos de la empresa acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente. En el lugar también se presentaron bomberos, personal de seguridad y ambulancia para asistir a los turistas.

La periodista Luciana Avilés informó en el móvil desde Bariloche de De Una, por C5N, el inconveniente de salud que se sospecha que sufrió el chofer y detalló la cantidad de pasajeros en el micro: "El conductor habría sufrido una baja de presión y por eso sucedió el accidente. En el lugar trabajaron los peritos y ambos sentidos de la ruta fueron completamente cortados. En este colectivo iban aproximadamente 16 personas, incluidas el chofer".

Según informó prensa local, el chofer se desvaneció en el camino que va desde la base del cerro hasta el centro de la ciudad y perdió el control del vehículo que transportaba a 16 personas.

Tras el accidente, el conductor se despertó y no sufrió heridas. Los pasajeros fueron trasladados al Hospital Zonal. Pese al corte de tránsito, personal de seguridad informó que el acceso al cerro Catedral continúa abierto para el ingreso de vehículos.