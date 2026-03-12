Bastián Jerez fue sometido a una resonancia para "definir nuevas cuestiones de su salud" + Seguir en









Lo confirmó Macarena Collantes, madre de Bastián, a través de su cuenta de Instagram. También analizan una posible nueva intervención quirúrgica.

“Por favor sigamos pidiendo por él para que esas imágenes vengan más claras y nos demuestren lo fuerte que es Basti”, declaró la madre del menor.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente en los médanos de Pinamar a mediados de enero, continúa internado a dos meses del hecho. Según confirmó su madre Macarena Collantes, a través de redes sociales, el menor se someterá a una resonancia magnética crucial para "definir nuevas cuestiones de su salud".

De acuerdo con lo publicado por su madre en Instagram, Bastián atraviesa una etapa de fortalecimiento físico. Collantes aseguró que su hijo "se está recuperando" y "tomando más fuerzas para poder colocarle una nueva válvula".

De este modo, este jueves por la mañana el menor se sometió a una resonancia magnética, cuyos resultados serán determinantes para evaluar su evolución y decidir si es necesaria una nueva cirugía. “Por favor sigamos pidiendo por él para que esas imágenes vengan más claras y nos demuestren lo fuerte que es Basti”, ratificó en el cierre del comunicado Collantes.

Bastian Pinamar El accidente de Bastián Jerez se produjo el lunes 12 de enero. NA El accidente de Bastián Jerez en Pinamar El accidente de Bastián Jerez se produjo el lunes 12 de enero en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. De acuerdo a fuentes oficiales, un UTV tipo Can-Am que se desplazaba desde el interior del predio impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco.

Como consecuencia del impacto, el niño de 8 años fue hallado inconsciente y con un traumatismo de gravedad. En el sitio, una médica le realizó maniobras de RCP de urgencia hasta que una ambulancia lo trasladó al Hospital Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó en estado crítico.

La Justicia de Dolores dispuso la prohibición “siempre que implique un riesgo para la vida de terceros” de la circulación de camionetas 4x4 y vehículos UTV en La Frontera. En el caso hay tres imputados. Se tratan de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

