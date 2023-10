Becas Erasmus Mundus: cómo acceder al programa para estudiar en Europa

En total fueron 53 stands de 15 países distintos de la UE los que tuvieron lugar en el Salón La Pampa del primer piso del centro de convenciones del Hotel Sheraton. Cada país, de acuerdo a la cantidad de universidades con propuestas abiertas al público, contó con diferentes stands. Entre los más destacados estuvieron: Italia (con 12 stands); Francia (con 8 stands) y Alemania (con 7 stands). El listado lo completaron Hungría (6); España (5); Bélgica (4); Estonia (2) y, finalmente Austria, Finlandia, Portugal, Eslovenia, Croacia, Suecia, Irlanda y Lituania, con 1 stand cada uno.

También hubo en el centro de la feria un stand propio de la Unión Europea, en el que personal del staff de organización y otros funcionarios de la entidad estuvieron respondiendo preguntas respecto al programa Erasmus.

expo-estudiar-europa.jpg El Salón Pampa del Sheraton Convention Center, el lugar donde estuvo emplazada la feria Estudiar en Europa.

¿De qué trata el Erasmus Mundus?

El programa Erasmus como tal, es una propuesta académica que lleva adelante la comunidad europea para aquellos estudiantes graduados o que estén cursando su último año de estudios de grado. El tiempo de cursada de cada posgrado varía de acuerdo a la propuesta elegida por cada estudiante. Y tiene un mínimo de 12 y un máximo de 24 meses de cursada en total.

Los participantes no cursan sólo en una institución. A lo largo del trayecto formativo, estudiarán en un mínimo de tres y un máximo de seis universidades distintas, todas de los países miembros de la UE. “Esto es lo que me parece que lo vuelve aún más interesante. La enorme cantidad de gente que te cruzás en el camino” le contó a este medio un joven que estuvo en la fila para ver las propuestas del stand de la Universidad Católica de Murcia (España).

estudiar-en-europa.jpg

En esa misma línea, la asesora del Área de Cooperación de la delegación de Unión Europea, Victoria Giussani indicó: “El hecho de vivir en tres países distintos de la Unión Europea te hace dar cuenta de qué es lo que tenemos en común, más allá de lo que hay de distinto entre nuestras culturas”.

"A mí me cambió la vida", aseguró Giussani que, si bien no fue parte del programa Erasmus, habló sobre su experiencia estudiando en Europa. "Fue una oportunidad que me abrió muchísimo la cabeza. Uno vuelve con un montón de cosas que nunca pensaste que ibas a tener", agregó.

Estudiar en Europa: cómo acceder al programa y qué beneficios les da a los inscriptos

El programa Erasmus Mundus surgió en 1987, teniendo por objetivo financiar proyectos y becas dentro y fuera de la UE. Si bien no hay una contabilización exacta de cuántos argentinos participaron hasta ahora, "son cada vez más los que se muestran interesados, lo cual para nosotros es un orgullo porque Argentina es un país de peso en la región" explicó uno de los expositores en los stands de la feria.

erasmus-mundus.jpg

La beca ofrece a los participantes una titulación completa de 1 a 2 años, la cual se da a través de un conjunto de universidades (que como mínimo tienen que ser tres). En este sentido las becas son completas, ya que incluyen una matrícula de hasta €9.000 mensuales, incluyendo una estadía de hasta €1.000 euros y un apoyo a la compra de pasajes aéreos de hasta €3.000 anuales.

El Programa Erasmus, un medio para fortalecer lazos entre la Argentina y Europa

“Queremos a Argentina. Tenemos lazos históricos, los europeos compartimos mucho con los argentinos. Eventos como este son diplomacia pura, porque permite conectar a ciudadanos de ambos lados del Atlántico. Por eso creemos que es un beneficio para ambas partes” aseguró, en diálogo con Ámbito, el embajador de la Unión Europea en Buenos Aires, Amador Sánchez Rico.

Amador Rico Sánchez.jpg

“Hemos visto cómo los participantes argentinos vuelven al país y empiezan a recomendar el programa. De ese modo, simbólicamente, se convierten un poco en embajadores del programa y de la Unión Europea también”, sostuvo Giussani, en la misma sintonía. “Porque no sólo difunden la propuesta, sino también nuestros valores. El lema de la UE es ‘Unida en la diversidad’. Justamente esa actitud es la que notamos y buscamos generar en nuestros participantes”, continuó.

La oportunidad de estudiar en Europa gana difusión e interés entre los jóvenes argentinos

“Para nosotros este evento implicó un récord en tres sentidos: por la cantidad de participantes, por la cantidad de stands y por la cantidad de países representados. Tenemos 7.000 jóvenes inscritos, 53 stands y 15 países de la comunidad europea presentes aquí”, aseguró Sánchez Rico.

La inscripción, que estuvo abierta desde el miércoles 11 de octubre, contó con una amplia difusión no sólo desde las redes oficiales de la Unión Europea, sino también a partir de un “arduo trabajo con medios de comunicación”, en palabras de los miembros del staff del evento, quienes estuvieron respondiendo preguntas generales al público presente.

union-europea-stand.jpg

“Yo me enteré escuchando la radio y después busqué en redes sociales a ver de qué se trataba. Después le comenté a ella -señalando a su amiga que la acompañó al evento- y nos anotamos juntas”, contó Josefina Martínez, una joven que estaba presente en la fila del stand de la Consejería de Educación de España en Argentina.

Josefina estudia la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), una de las casas de estudio que más convenios internacionales tiene y que, según su página oficial, alcanza los 125 convenios (los de movilidad internacional, que son los que dan la posibilidad de estudiar en el exterior).

“Tengo expectativas con este evento. Mi idea es poder cursar en algún momento un semestre en el exterior. Recién estuve en el stand de la Universidad de Bolonia, que por suerte tiene convenio con la universidad en la que yo estoy acá”, cerró la joven.