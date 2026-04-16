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La capital argentina fue la única ciudad de habla hispana convocada, junto a otras sedes como Chicago, Amman, Lagos, Mumbai, Sydney, Singapur, Atenas y Londres.

Buenos Aires fue seleccionada por TED entre las 9 ciudades que lideran ideas con impacto global.

Buenos Aires fue elegida como una de las nueve ciudades del mundo para participar de TEDx Global Idea Search, una iniciativa internacional impulsada por TED que busca identificar ideas con potencial de impacto global y seleccionar a los oradores que llegarán al escenario principal del evento en Vancouver, previsto entre el 13 y el 17 de abril.

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La capital argentina formó parte de este programa a través de TEDxRíodelaPlata, la organización local que desde hace años se consolidó como una de las comunidades TEDx más relevantes a nivel internacional. En ese marco, fue la única ciudad de habla hispana convocada, junto a otras sedes como Chicago, Amman, Lagos, Mumbai, Sydney, Singapur, Atenas y Londres.

El proceso incluyó la realización de eventos locales entre septiembre y diciembre de 2025, en los que cada ciudad preseleccionó a diez oradores con ideas destacadas y eligió una propuesta ganadora. Esos nueve seleccionados serán quienes viajen a Canadá para presentar sus ideas en el escenario global de TED, uno de los espacios más influyentes del mundo en la circulación de pensamiento contemporáneo.

54978376983_580a4349cc_k La capital argentina fue la única ciudad de habla hispana convocada, junto a otras sedes como Chicago, Amman, Lagos, Mumbai, Sydney, Singapur, Atenas y Londres. Desde la organización destacaron que la elección de Buenos Aires responde al trabajo sostenido de TEDxRíodelaPlata en la curaduría y desarrollo de ideas con impacto, así como a su capacidad para construir una comunidad activa en torno al conocimiento y la innovación.

La idea seleccionada La idea elegida para representar a la ciudad es la del científico del comportamiento Joaquín Navajas, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, cuya investigación se centra en cómo las personas toman decisiones tanto a nivel individual como colectivo.

Su propuesta parte de una pregunta provocadora: si no confiaríamos en una votación para resolver un problema matemático complejo, ¿por qué sí lo hacemos cuando se trata de decisiones políticas? A partir de ese interrogante, recorre desde referencias como Jorge Luis Borges hasta experimentos sobre inteligencia colectiva para analizar cómo se construyen las decisiones en sociedad. Lejos de una mirada tradicional, Navajas plantea una hipótesis contraintuitiva: incluso en contextos de fuerte desacuerdo, las sociedades pueden generar formas de inteligencia colectiva. En ese sentido, sugiere que la polarización, bajo ciertas condiciones, no necesariamente deteriora el debate público, sino que puede contribuir a mejorar la calidad de las decisiones. La charla será presentada en Vancouver, consolidando la llegada de una idea nacida en Buenos Aires a uno de los escenarios más influyentes del mundo.

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